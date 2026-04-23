Andre Rizal Hanafi
Jumat, 24 April 2026 | 05.43 WIB

Jamu Arema FC di GBLA, Persib Bandung Incar Kemenangan Penting demi Jauh dari Kejaran Borneo FC

Suasana Gelora Bandung Lautan Api saat dipadati Bobotoh tanpa kehadiran suporter tim tamu. (Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung kembali menghadapi laga penting saat menjamu Arema FC pada pekan ke-29 Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026) malam. 

Pertandingan ini menjadi momentum bagi Maung Bandung untuk bangkit sekaligus mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen sementara.

Saat ini Persib Bandung mengoleksi 65 poin dari 28 pertandingan. Keunggulan mereka atas Borneo FC yang berada di posisi kedua hanya terpaut dua angka. 

Karena itu, kemenangan atas Arema FC menjadi target utama agar persaingan menuju gelar juara tetap berada dalam kendali tim asuhan Bojan Hodak.

Selain menjaga posisi di klasemen, Persib Bandung juga ingin melanjutkan catatan impresif saat bermain di kandang sendiri musim ini. 

Dukungan Bobotoh di Stadion GBLA diyakini kembali menjadi kekuatan tambahan bagi Marc Klok dan rekan-rekannya.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menegaskan suasana ruang ganti tim berada dalam kondisi positif menjelang pertandingan. Ia menyebut para pemain memiliki motivasi tinggi untuk meraih kemenangan setelah pada laga sebelumnya ditahan imbang Dewa United.

“Tidak ada tekanan. Kami berada dalam situasi yang bagus dan semua pemain ingin memenangkan pertandingan ini,” ujar Hodak dalam konferensi pers jelang laga dikutip dari persib.co.id.

Pelatih asal Kroasia itu juga mengaku cukup sulit menentukan susunan pemain utama. Menurutnya, hampir seluruh pemain berada dalam kondisi siap tampil dan memiliki semangat yang sama untuk memberikan kontribusi maksimal kepada tim.

