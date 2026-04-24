Persija Jakarta Buka Suara Soal Rumor Dony Tri Pamungkas Dibidik Legia Warszawa

Persija Jakarta buka suara soal rumor ketertarikan Legia Warszawa terhadap Dony Tri Pamungkas. (Istimewa)
JawaPos.com–Bintang Persija Jakarta Dony Tri Pamungkas mendadak jadi sorotan pencinta sepak bola Tanah Air. Pasalnya, pemain berusia 21 tahun itu dilaporkan sedang dibidik klub raksasa Polandia, Legia Warszawa.
Manajer Persija Jakarta Ardhi Tjahjoko angkat bicara terkait rumor tersebut. Ardi menjelaskan rumor Dony Tri belum sampai ke telinganya, sehingga tidak mengetahui apapun perihal hal tersebut.
”Sampai saat ini saya belum mendengar (rumor Dony Tri Pamungkas),” kata Ardhi saat dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (24/4).
Nama Dony Tri mendadak jadi topik hangat karena sedang dipantau klub tersukses Polandia, Legia Warszawa, dalam beberapa bulan terakhir. Rumor tersebut dihembuskan oleh akun X salah satu media sepak bola Polandia @MarkajTopNews.
”Bek Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas, sedang dipantau klub Polandia, Legia Warszawa. Berdasar sumber, pemain 21 tahun itu telah masuk dalam daftar pantauan klub Polandia tersebut dalam beberapa bulan terakhir,” tulis akun X @MarkajTopNews, dikutip Jumat (24/4).
Persija Jakarta sendiri sudah memagari Dony Tri rapat-rapat. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu mengikat sang pemain hingga 2028. Artinya, jika memang Legia Warszawa serius menginginkan Dony Tri, maka mereka harus merogoh koceknya.
Baca Juga: Jadwal Super League Persib Bandung vs Arema FC, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Maung Bandung Incar Poin Penuh!
Media tersebut memperkirakan angka transfer Dony Tri ke Legia Warszawa, disebut sebesar 250 ribu euro atau sekira Rp 5 miliar. Angka tersebut muncul karena pemain berusia 21 tahun itu tampil impresif bersama Persija Jakarta.
”Laporan menyebutkan bahwa transfer di kisaran 250 ribu euro (sekitar Rp 5,048 miliar) akan dibutuhkan,” tambah akun tersebut.
Dony Tri merupakan pemain andalan Persija Jakarta. Sepanjang musim 2025/2026, dia telah mencatatkan 22 penampilan bersama Persija Jakarta dan mengemas satu gol.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya