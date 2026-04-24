Andika Rachmansyah
Sabtu, 25 April 2026 | 02.50 WIB

Cedera Hamstring! Kurniawan Dwi Yulianto Kirim Sinyal Coret Mierza Firjatullah dari Timnas Indonesia U-17

Mierza Firjatullah (tengah) mengalami cedera hamstring saat membela Timnas Indonesia U-17 di laga perdana Piala AFF U-17 2026. (Instagram @mierza_09)

 

JawaPos.com–Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto mengirim sinyal akan mencoret Mierza Firjatullah jelang Piala Asia U-17 2026. Pasalnya, striker berusia 17 tahun itu mengalami cedera hamstring yang cukup serius.

Tanda-tanda Mierza akan dicoret terlihat pada sesi latihan Timnas Indonesia U-17 di Lapangan A Senayan, Jakarta, Jumat (24/4) sore WIB. Pemain Garuda United U-18 itu menjalani latihan terpisah di pinggir lapangan.

Kurniawan mengungkapkan Mierza mengalami cedera hamstring. Dia menjelaskan bahwa tim kepelatihan Timnas Indonesia U-17 akan berdiskusi dengan tim dokter untuk menentukan nasib pemain berusia 17 tahun tersebut.

”Mierza (Fijratullah) memang (mengalami) hamstring. Terus, kita mau diskusi malam ini dengan tim medis juga bagaimana finalisasinya terkait kondisi terakhir dia,” kata Kurniawan kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Jumat (24/4).

Lebih lanjut, Kurniawan menyampaikan pihaknya tidak akan memaksa untuk membawa Mierza ke Arab Saudi. Sebab, sang pemain dinilai mengalami cedera hamstring yang cukup serius.

”Kalau memang tidak bisa bermain, kita tidak akan paksakan karena memang hamstring dia saya rasa lumayan parah,” terang Kurniawan.

”Jadi, kita tetap memikirkan masa depan Mierza karena perjalanan kariernya masih panjang. Jadi, finalisasinya nanti malam kita menentukan 20 pemain yang akan berangkat ke Arab,” sambung dia.

Pernyataan Kurniawan seperti mengirimkan sinyal bahwa Mierza akan dicoret dari skuad Timnas Indonesia U-17. Pasalnya, pelatih berusia 49 tahun itu akan memangkas skuadnya menjadi 23 pemain untuk dibawa ke Arab Saudi dalam mengarungi Piala Asia U-17 2026.

Jika Mierza dicoret, tentu menjadi kabar yang kurang sedap bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, pemain berusia 17 tahun itu salah satu pemain kunci skuad Garuda Muda.

