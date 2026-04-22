Eksel Runtukahu Pilih Merendah Soal Kans Dipanggil Timnas Indonesia: Butuh Kerja Ekstra Lagi

JawaPos.com–Penyerang Persija Jakarta Eksel Runtukahu memilih untuk merendah soal kans membela Timnas Indonesia. Eksel menyampaikan bahwa butuh kerja ekstra untuk bisa mendapat panggilan Skuad Garuda.

ksel Runtukahu sedang dalam performa menjanjikan bersama Persija Jakarta. Hingga pekan ke-28 Super League 2025/2026, dia tercatat sudah mengemas enam gol dan tiga assist dari 18 penampilan.

Koleksi gol tersebut membuat Eksel masuk dalam jajaran penyerang lokal tersubur di Super League 2025/2026. Penyerang berusia 27 tahun itu sejajar dengan Ezra Walian yang mengemas enam gol serta sembilan assist bersama Persik Kediri.

Performa menjanjikan tersebut membuat nama Eksel terus dikaitkan dengan peluang ke Timnas Indonesia. Eks pemain Barito Putera itu dinilai layak mendapatkan panggilan untuk membela Skuad Garuda.

Kendati demikian, Eksel memilih tetap membumi saat menaggapi peluang dipanggil ke Timnas Indonesia. Satu yang pasti, dia berjanji memberikan yang terbaik andai mendapat panggilan tersebut.

”Untuk main di Timnas itu butuh kerja yang ekstra lagi ya. Ya semoga kalau ada rezeki ke sana, pasti saya berikan yang terbaik untuk tim,” ujar Eksel dalam sesi jumpa pers jelang laga kontra PSIM Jogjakarta, dikutip Rabu (22/4).

Baca Juga:Legenda Spanyol David Villa dan Raul Gonzalez Coaching Clinic Class of Stars di Jakarta

Peluang Eksel untuk memperkuat Timnas Indonesia bisa dibilang cukup terbuka. Apalagi, Skuad Garuda diproyeksikan tampil dengan mayoritas pemain domestik pada Piala AFF 2026 yang berlangsung Juli–Agustus.

Meski peluang terbuka, Eksel memilih mengalihkan fokus ke performa bersama Persija Jakarta. Macan Kemayoran julukan Persija Jakarta, akan melawan PSIM Jogjakarta dalam pekan ke-29 Super League 2025/2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Rabu (22/4) pukul 15.30 WIB.