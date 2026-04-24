Profil Dony Tri Pamungkas, Bintang Persija Jakarta yang Diincar Legia Warszawa

JawaPos.com - Nama Dony Tri Pamungkas mendadak jadi sorotan pencinta sepak bola Indonesia. Bintang Persija Jakarta itu dilaporkan sedang diincar klub tersukses Polandia, Legia Warszawa.

Rumor tersebut dihembuskan oleh akun X salah satu media sepak bola Polandia, @MarkajTopNews. Dalam cuitannya, media tersebut mengklaim bahwa Legia Warszawa telah memantau Dony Tri sejak beberapa bulan terakhir.

"Bek Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas, sedang dipantau oleh klub Polandia, Legia Warszawa. Berdasarkan sumber, pemain 21 tahun itu telah masuk dalam daftar pantauan klub Polandia tersebut dalam beberapa bulan terakhir,” tulis akun X @MarkajTopNews, dikutip Jumat (24/4/2026).

Media tersebut bahkan telah melaporkan perkiraan angka transfer Dony Tri ke Legia Warszawa, yakni sebesar 250 ribu euro atau sekira Rp5 miliar. Angka tersebut muncul karena pemain berusia 21 tahun itu tampil impresif bersama Persija Jakarta.

“Laporan menunjukkan bahwa kesepakatan sekitar €250.000 akan dibutuhkan. Pemain internasional Indonesia ini telah menjadi pemain kunci bagi timnya musim ini,” tambah akun tersebut.

Isu transfer tersebut pun menyedot perhatian pencinta sepak bola Tanah Air. Yang pasti, ini menjadi kabar baik, karena talenta muda Indonesia itu sukses mencuri perhatian klub tersukses Polandia tersebut.

Di satu sisi, tak mengherankan juga jika Dony Tri menyita perhatian Legia Warszawa. Pasalnya, pemain kelahiran Boyolali, Jawa Tengah, itu tampil menawan bersama Persija Jakarta.