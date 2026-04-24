Kas Hartadi Dikejar Waktu! PSIS Semarang Berjuang Hindari Playoff Degradasi

JawaPos.com - PSIS Semarang mengambil langkah penting jelang akhir kompetisi Pegadaian Championship 2025/26 dengan menunjuk Kas Hartadi sebagai pelatih kepala baru. Pelatih asal Solo tersebut dipercaya menangani Mahesa Jenar untuk dua pertandingan terakhir yang akan menentukan nasib tim di kasta kedua musim depan.

Situasi PSIS saat ini memang belum aman. Tim berjuluk Mahesa Jenar berada di posisi kedelapan klasemen sementara Grup Timur dengan koleksi 20 poin dari 25 pertandingan.

Mereka hanya unggul dua angka dari Persiba Balikpapan yang berada di peringkat kesembilan atau zona playoff degradasi.

Dengan kondisi tersebut, dua laga tersisa menjadi sangat krusial bagi PSIS. Mereka akan menghadapi Kendal Tornado FC pada pekan ke-26 di kandang sendiri sebelum menjalani laga tandang melawan PSS Sleman pada pekan terakhir musim ini.

Kas Hartadi mengakui dirinya menghadapi tantangan besar karena memiliki waktu persiapan yang sangat singkat.

Bahkan, ia menyebut baru kali ini menangani tim dengan persiapan hanya dua kali latihan sebelum pertandingan resmi.

“Tentunya persiapan sangat mendadak sekali. Baru kali ini saya melatih hanya dua hari latihan dan satu sesi official training untuk pertandingan,” ujar Kas Hartadi, Kamis (23/4) dikutip dari ileague.id.

Meski waktu yang dimiliki sangat terbatas, mantan pelatih Sriwijaya FC tersebut tetap optimistis mampu membawa perubahan positif bagi tim.