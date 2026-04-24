Kas Hartadi Dikejar Waktu! PSIS Semarang Berjuang Hindari Playoff Degradasi

Ilustrasi: Latihan PSIS. (Istimewa)
JawaPos.com - PSIS Semarang mengambil langkah penting jelang akhir kompetisi Pegadaian Championship 2025/26 dengan menunjuk Kas Hartadi sebagai pelatih kepala baru. Pelatih asal Solo tersebut dipercaya menangani Mahesa Jenar untuk dua pertandingan terakhir yang akan menentukan nasib tim di kasta kedua musim depan.
Situasi PSIS saat ini memang belum aman. Tim berjuluk Mahesa Jenar berada di posisi kedelapan klasemen sementara Grup Timur dengan koleksi 20 poin dari 25 pertandingan.
Mereka hanya unggul dua angka dari Persiba Balikpapan yang berada di peringkat kesembilan atau zona playoff degradasi.
Baca Juga:Marcos Reina Kecewa Usai Persik Kediri Kalah dari PSM Makassar, Soroti Minimnya Peluang Tim
Dengan kondisi tersebut, dua laga tersisa menjadi sangat krusial bagi PSIS. Mereka akan menghadapi Kendal Tornado FC pada pekan ke-26 di kandang sendiri sebelum menjalani laga tandang melawan PSS Sleman pada pekan terakhir musim ini.
Kas Hartadi mengakui dirinya menghadapi tantangan besar karena memiliki waktu persiapan yang sangat singkat.
Bahkan, ia menyebut baru kali ini menangani tim dengan persiapan hanya dua kali latihan sebelum pertandingan resmi.
Baca Juga:Ubah Tekanan Jadi Tantangan, Marc Klok Ingin Persib Bandung Buktikan Layak Raih Hattrick Juara!
“Tentunya persiapan sangat mendadak sekali. Baru kali ini saya melatih hanya dua hari latihan dan satu sesi official training untuk pertandingan,” ujar Kas Hartadi, Kamis (23/4) dikutip dari ileague.id.
Meski waktu yang dimiliki sangat terbatas, mantan pelatih Sriwijaya FC tersebut tetap optimistis mampu membawa perubahan positif bagi tim.
Fokus utamanya adalah membenahi kelemahan tim agar PSIS bisa tampil maksimal saat menghadapi Kendal Tornado FC.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya