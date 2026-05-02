Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 2 Mei 2026 | 20.43 WIB

Jelang Laga Terakhir Musim Ini, Anto Van Java Resmi Lepas 15 Persen Saham PSIS Semarang ke Keluarga Fariz Julinar

Keluarga Fariz Julianar dan Anto Van Java. (Istimewa)

JawaPos.com - Perubahan kepemilikan saham kembali terjadi di tubuh PSIS Semarang. Junianto atau yang lebih dikenal sebagai Anto Van Java dikabarkan bersedia melepas seluruh 15 persen saham miliknya kepada pihak keluarga Datu Nova yang kini menjadi pemegang saham mayoritas klub berjuluk Mahesa Jenar tersebut.

Kabar itu mencuat melalui unggahan akun Instagram milik suami Datu Nova, Fariz Juli Narmaurisal.

Dalam unggahannya, Fariz menyampaikan bahwa proses akuisisi saham milik Anto Van Java telah mencapai kesepakatan menjelang pertandingan terakhir musim ini.

“Bismillah semangat ini bertambah sebelum pertandingan terakhir musim ini PSIS Semarang besok di Sleman. Bapak Anto Van Java menyerahkan saham 15 persen miliknya di PSIS Semarang untuk diakusisi saya beserta keluarga untuk melanjutkan merawat dan menjaga klub ini,” tulis Fariz dalam unggahannya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Anto Van Java beserta keluarga atas kepercayaan yang diberikan kepada keluarganya untuk melanjutkan perjalanan klub kebanggaan warga Semarang tersebut.

Langkah Anto Van Java melepas sahamnya di PSIS Semarang disebut menjadi bagian dari fokus barunya dalam mengembangkan Kendal Tornado FC, klub Liga 2 yang kini berada dalam satu grup kompetisi dengan PSIS Semarang.

Sebelumnya, Anto Van Java diketahui mengakuisisi klub Tornado FC dari Pekanbaru sebelum akhirnya memindahkan homebase tim tersebut ke kampung halamanya Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Kehadiran Kendal Tornado FC tampaknya akan menjadi perhatian utama pengusaha asal Kendal tersebut.

Anto Van Java sebenarnya pernah menjadi salah satu pemegang saham di PSIS Semarang. Ia sempat memiliki 30 persen saham di klub tersebut.

