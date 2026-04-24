Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Arema FC: Bojan Hodak Minta Bobotoh Padati GBLA

JawaPos.com - Duel klasik antara Persib Bandung versus Arema FC akan tersaji di pekan ke-29 Super League 2025/2026. Jadwal siaran langsung dan live streaming bakal diulas dalam artikel ini.

Pertandingan Persib Bandung melawan Arema FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jumat (24/4/2026) pukul 19.00 WIB. Bagi pencinta seoak bola Tanah Air, khususnya pendukung kedua tim, laga ini menjadi tontonan wajib untuk disaksikan.

Siaran langsung pertandingan Persib Bandung vs Arema FC akan ditayangkan secara langsung di Indosiar. Selain itu, pencinta sepak bola nasional juga dapat menyaksikan lewat layanan live streaming di aplikasi Vidio.

Persib Bandung bisa dibilang lebih diunggulkan ketimbang Arema FC. Sebab, tim berjuluk Pangeran Biru bermain di kandang sendiri, yang artinya bakal mendapat dukungan penuh dari para Bobotoh.

Meski begitu, Bojan Hodak selaku pelatih Persib Bandung mengatakan bahwa pertandingan malam nanti bukan laga mudah bagi skuadnya. Juru taktik asal Kroasia itu mengakui Arema FC adalah tim kuat, dengan dihuni pemain-pemain berkualitas.

“Pertandingan yang sulit bagi kami. Mereka (Arema FC) adalah tim yang sangat kuat, sangat baik dalam situasi bola mati, jadi serangan mereka terutama sangat berbahaya, banyak pemain bagus. Jadi, ini akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kami,” kata Hodak dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Jumat (24/4/2026).

Namun Hodak menolak panik, karena Persib Bandung bermain di kandang sendiri. Pelatih berkepala plontos itu berharap Bobotoh dapat memadati Stadion GBLA. Ia menilai, dukungan langsung dari penonton dapat menyuntik semangat skuad Pangeran Biru.

“Tapi kami bermain di kandang sendiri. Saya berharap stadion akan kembali penuh dan ketika kami bermain di hadapan penonton tersebut, itu selalu menjadi keuntungan bagi kami,” tutur Hodak.

Persib Bandung tidak datang dengan modal bagus, karena terpeleset saat menghadapi Dewa United di pekan ke-28. Marc Klok dan kawan-kawan harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Namun Pangeran Biru punya rekor apik, yakni belum terkalahkan dari Arema FC dalam delapan pertemuan terakhir.