Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 24 April 2026 | 03.27 WIB

Persik Kediri Kalah dari PSM Makassar, Simak Fakta Menariknya

Persik Kediri kalah dari PSM Makassar. (Dok. PSM Makassar)

JawaPos.com - Persik Kediri harus menelan kekalahan dari PSM Makassar di Super League pekan ke-29. Laga yang berakhir dengan skor 1-3 tersebut dimainkan di Stadion B.J. Habibie, Kamis (23/4).

PSM Makassar berhasil unggul terlebih dahulu di babak pertama. Kapten Yuran Fernandes sukses mencetak gol melalui tendangan penalti pada menit ke-34.

Di babak kedua, PSM Makassar makin tampil ganas. Sheriddin Boboev menambah keunggulan pada menit ke-60. Meski Ernesto Gómez sempat memperkecil kedudukan di menit ke-85, Luka Cumic mampu mencetak gol pada menit ke-90+7 dan memastikan kemenangan tuan rumah.

Ada tiga fakta menarik dari kekalahan Persik Kediri atas PSM Makassar. Apa saja fakta-fakta tersebut? Baca terus artikel ini

1. Persik Kediri tidak pernah menang laga tandang di putaran kedua

Tumbangnya Persik Kediri dari PSM Makassar, menambah catatan kekalahan di laga tandang. Melansir Transfermarkt, Macan Putih sudah mengalami empat kekalahan di laga tandang dan tidak pernah menang saat menjalani laga tandang pada putaran kedua.

2. Ernesto Gomez cetak gol lagi

Pemain baru asal Spanyol ini kembali mencatatkan namanya di papan skor. Ernesto Gomez sudah enam pertandingan tidak mencetak gol setelah terakhir kali pada laga melawan Bhayangkara FC.

Artikel Terkait
Prediksi PSM Makassar vs Persik Kediri: Pertaruhan Besar Dua Tim yang Belum Aman dari Degradasi - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi PSM Makassar vs Persik Kediri: Pertaruhan Besar Dua Tim yang Belum Aman dari Degradasi

Kamis, 23 April 2026 | 19.20 WIB

Jadi Player of The Match, Kadek Rendy Bawa Persik Kediri Naik ke Posisi Lebih Aman - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadi Player of The Match, Kadek Rendy Bawa Persik Kediri Naik ke Posisi Lebih Aman

Selasa, 21 April 2026 | 02.44 WIB

Usai Dua Kekalahan, Persita Bidik Poin Penuh di Markas Persik Kediri - Image
Sepak Bola Indonesia

Usai Dua Kekalahan, Persita Bidik Poin Penuh di Markas Persik Kediri

Minggu, 19 April 2026 | 15.46 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

3

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

4

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

7

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

8

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

9

Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun

10

Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara

