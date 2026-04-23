Persik Kediri Kalah dari PSM Makassar, Simak Fakta Menariknya

JawaPos.com - Persik Kediri harus menelan kekalahan dari PSM Makassar di Super League pekan ke-29. Laga yang berakhir dengan skor 1-3 tersebut dimainkan di Stadion B.J. Habibie, Kamis (23/4).

PSM Makassar berhasil unggul terlebih dahulu di babak pertama. Kapten Yuran Fernandes sukses mencetak gol melalui tendangan penalti pada menit ke-34.

Di babak kedua, PSM Makassar makin tampil ganas. Sheriddin Boboev menambah keunggulan pada menit ke-60. Meski Ernesto Gómez sempat memperkecil kedudukan di menit ke-85, Luka Cumic mampu mencetak gol pada menit ke-90+7 dan memastikan kemenangan tuan rumah.

Ada tiga fakta menarik dari kekalahan Persik Kediri atas PSM Makassar. Apa saja fakta-fakta tersebut?

1. Persik Kediri tidak pernah menang laga tandang di putaran kedua

Tumbangnya Persik Kediri dari PSM Makassar, menambah catatan kekalahan di laga tandang. Melansir Transfermarkt, Macan Putih sudah mengalami empat kekalahan di laga tandang dan tidak pernah menang saat menjalani laga tandang pada putaran kedua.

2. Ernesto Gomez cetak gol lagi