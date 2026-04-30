Jelang Lawan Arema FC, Persik Kediri Pilih Stadion Gelora Joko Samudro sebagai Home Base

JawaPos.com - Persik Kediri dipastikan kembali menggunakan Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, sebagai markas sementara saat menjamu Arema FC pada pekan ke-31 BRI Super League 2025/26. Kepastian itu diumumkan melalui Circular #52 yang diterbitkan operator kompetisi pada 29 April 2026.

Dalam surat edaran tersebut, laga antara Persik Kediri kontra Arema FC tetap berlangsung sesuai jadwal, yakni Minggu (3/5) pukul 15.30 WIB.

Namun, venue pertandingan dipindahkan dari Stadion Brawijaya Kediri ke Stadion Gelora Joko Samudro Gresik.

Keputusan perubahan lokasi pertandingan itu ditandatangani Deputy Director of Competition & Commercial I.League, Takeyuki Oya.

Dalam dokumen resmi tersebut disebutkan bahwa perpindahan venue dilakukan karena penyesuaian stadion pertandingan.

Ketua Panpel Persik Kediri, Tri Widodo, mengungkapkan bahwa pihaknya sempat mempertimbangkan beberapa stadion lain sebelum akhirnya kembali memilih Stadion Gelora Joko Samudro. Dua stadion yang masuk opsi adalah Stadion Surajaya Lamongan dan Stadion Manahan Solo.

Namun, sejumlah kendala membuat dua stadion tersebut tidak bisa digunakan. Salah satunya karena adanya agenda lain yang berbenturan dengan jadwal pertandingan Persik Kediri melawan Arema FC.

“Awalnya kami juga mempertimbangkan Gresik, tetapi saat itu fasilitas VAR belum tersedia. Setelah ada komunikasi lanjutan, kebutuhan VAR akhirnya bisa dipenuhi sehingga kami memilih Stadion Gelora Joko Samudro,” ujar Tri Widodo dikutip dari ileague.id.

Selain kesiapan fasilitas, dukungan dari Pemerintah Kabupaten Gresik dan pihak kepolisian setempat juga menjadi faktor penting dalam keputusan tersebut. Saat ini Panpel Persik Kediri disebut hanya tinggal menyelesaikan administrasi penggunaan stadion.