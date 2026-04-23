Prediksi Malut United vs Persebaya Surabaya: Green Force Dihantam Badai Pemain Cedera, Tuan Rumah Diminta Bangkit!

Duel Malut United vs Persebaya Surabaya di Stadion Kie Raha diprediksi berlangsung sengit dengan tensi tinggi. (Malut United)
JawaPos.com - Pertandingan antara Malut United melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/2026 diprediksi berlangsung sengit.
Duel yang digelar di Stadion Kie Raha, Kamis (23/4/2026) pukul 19.00 WIB itu menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk kembali menemukan performa terbaik setelah melewati periode yang kurang meyakinkan.
Baik Malut United maupun Persebaya datang dengan modal yang kurang ideal. Kedua tim sama-sama mengalami penurunan performa dalam beberapa pertandingan terakhir.
Baca Juga:Bernardo Tavares Pusing 7 Keliling! Persebaya Surabaya DIhantui Krisis Pemain dan Performa Buruk di Kandang Malut United
Karena itu, laga ini dipastikan menjadi ajang pembuktian siapa yang mampu bangkit lebih cepat di tengah tekanan kompetisi yang semakin ketat.
Malut United sedang berada dalam situasi sulit setelah gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir.
Tim asuhan Hendri Susilo bahkan harus menelan dua kekalahan beruntun dari Bali United dan Dewa United. Dalam dua laga tersebut, lini pertahanan Malut United terlihat rapuh setelah kebobolan total enam gol.
Baca Juga:Bintang Kolombia Dikabarkan Tinggalkan PSBS Biak, Persebaya Surabaya Tertarik? Sosok 10 Gol Ini Jadi Rebutan!
Kondisi itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi Hendri Susilo. Bermain di kandang sendiri seharusnya bisa menjadi keuntungan, namun performa Malut United di Stadion Kie Raha juga belum benar-benar stabil musim ini. Dari lima laga kandang terakhir, mereka sudah menelan tiga kekalahan.
Meski begitu, Malut United tetap memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi pembeda. Nama-nama seperti Ciro Alves, Tyronne del Pino, hingga David da Silva masih menjadi ancaman serius bagi lini belakang lawan.
Kehadiran duet bek tengah Nilson Junior dan Gustavo Franca juga diharapkan mampu memperbaiki koordinasi pertahanan yang belakangan sering bermasalah.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun
Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara