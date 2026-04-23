Prediksi Malut United vs Persebaya Surabaya: Green Force Dihantam Badai Pemain Cedera, Tuan Rumah Diminta Bangkit!

JawaPos.com - Pertandingan antara Malut United melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/2026 diprediksi berlangsung sengit.

Duel yang digelar di Stadion Kie Raha, Kamis (23/4/2026) pukul 19.00 WIB itu menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk kembali menemukan performa terbaik setelah melewati periode yang kurang meyakinkan.

Baik Malut United maupun Persebaya datang dengan modal yang kurang ideal. Kedua tim sama-sama mengalami penurunan performa dalam beberapa pertandingan terakhir.

Karena itu, laga ini dipastikan menjadi ajang pembuktian siapa yang mampu bangkit lebih cepat di tengah tekanan kompetisi yang semakin ketat.

Malut United sedang berada dalam situasi sulit setelah gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir.

Tim asuhan Hendri Susilo bahkan harus menelan dua kekalahan beruntun dari Bali United dan Dewa United. Dalam dua laga tersebut, lini pertahanan Malut United terlihat rapuh setelah kebobolan total enam gol.

Kondisi itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi Hendri Susilo. Bermain di kandang sendiri seharusnya bisa menjadi keuntungan, namun performa Malut United di Stadion Kie Raha juga belum benar-benar stabil musim ini. Dari lima laga kandang terakhir, mereka sudah menelan tiga kekalahan.

Meski begitu, Malut United tetap memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi pembeda. Nama-nama seperti Ciro Alves, Tyronne del Pino, hingga David da Silva masih menjadi ancaman serius bagi lini belakang lawan.