Ernando Ari dan Bruno Moreira Diragukan Tampil! Persebaya Surabaya Uji Mental di Kandang Malut United

Pemain Persebaya Surabaya berusaha menghadapi tekanan Malut United meski tanpa kekuatan penuh. (Persebaya)
JawaPos.com — Ernando Ari dan Bruno Moreira diragukan tampil saat Persebaya Surabaya menghadapi Malut United dalam lanjutan Super League 2025/2026 malam ini. Kondisi ini menjadi ujian serius bagi Green Force yang datang dengan misi mencuri poin di laga tandang krusial.
Pertandingan Malut United melawan Persebaya Surabaya menjadi duel yang sangat ditunggu penggemar di ajang Super League 2025/2026. Laga digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis malam pukul 19.00 WIB.
Malut United bertindak sebagai tuan rumah dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil konsisten sepanjang musim ini. Mereka berpeluang menurunkan kekuatan terbaik tanpa gangguan berarti di skuad utama.
Baca Juga:Bernardo Tavares Blak-blakan Perjalanan ke Ternate Menyulitkan Timnya, tapi Bikin Persebaya Surabaya Lebih Kuat saat Hadapi Malut United
Sebaliknya, Persebaya Surabaya datang dengan sejumlah kendala yang tak bisa diabaikan begitu saja. Absennya Gali Freitas akibat akumulasi kartu kuning membuat opsi di lini depan semakin terbatas.
Situasi makin rumit karena dua pemain kunci, Ernando Ari dan Bruno Moreira, masih dalam tahap pemulihan cedera. Keduanya belum dipastikan tampil, sehingga pelatih Bernardo Tavares harus menyiapkan skenario alternatif.
Kondisi tersebut memaksa Persebaya Surabaya mengandalkan kedalaman skuad yang ada untuk tetap kompetitif. Nama Andhika Ramadhani pun diproyeksikan kembali mengisi posisi penjaga gawang sejak menit awal.
Baca Juga:Menanti Kebangkitan Andhika Ramadhani di Bawah Mistar Persebaya Surabaya Pasca Diganjar Rapor Merah saat Derbi Suramadu
Di lini depan, peran Bruno Moreira yang biasanya menjadi motor serangan tentu sulit tergantikan sepenuhnya. Namun, pemain seperti Malik Risaldi dan Ryan Ardiansyah diharapkan mampu mengisi celah yang ditinggalkan.
Persebaya Surabaya sendiri datang ke laga ini dengan tekad kuat untuk bangkit dari tren negatif. Dua kekalahan beruntun sebelumnya menjadi alarm serius yang tak ingin kembali terulang.
Green Force berambisi mencuri poin di kandang lawan demi menjaga posisi di klasemen tetap kompetitif. Namun, misi tersebut jelas tidak mudah mengingat kekuatan Malut United yang sedang menanjak.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun
Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara