Ernando Ari dan Bruno Moreira Diragukan Tampil! Persebaya Surabaya Uji Mental di Kandang Malut United

JawaPos.com — Ernando Ari dan Bruno Moreira diragukan tampil saat Persebaya Surabaya menghadapi Malut United dalam lanjutan Super League 2025/2026 malam ini. Kondisi ini menjadi ujian serius bagi Green Force yang datang dengan misi mencuri poin di laga tandang krusial.

Pertandingan Malut United melawan Persebaya Surabaya menjadi duel yang sangat ditunggu penggemar di ajang Super League 2025/2026. Laga digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis malam pukul 19.00 WIB.

Malut United bertindak sebagai tuan rumah dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil konsisten sepanjang musim ini. Mereka berpeluang menurunkan kekuatan terbaik tanpa gangguan berarti di skuad utama.

Sebaliknya, Persebaya Surabaya datang dengan sejumlah kendala yang tak bisa diabaikan begitu saja. Absennya Gali Freitas akibat akumulasi kartu kuning membuat opsi di lini depan semakin terbatas.

Situasi makin rumit karena dua pemain kunci, Ernando Ari dan Bruno Moreira, masih dalam tahap pemulihan cedera. Keduanya belum dipastikan tampil, sehingga pelatih Bernardo Tavares harus menyiapkan skenario alternatif.

Kondisi tersebut memaksa Persebaya Surabaya mengandalkan kedalaman skuad yang ada untuk tetap kompetitif. Nama Andhika Ramadhani pun diproyeksikan kembali mengisi posisi penjaga gawang sejak menit awal.

Di lini depan, peran Bruno Moreira yang biasanya menjadi motor serangan tentu sulit tergantikan sepenuhnya. Namun, pemain seperti Malik Risaldi dan Ryan Ardiansyah diharapkan mampu mengisi celah yang ditinggalkan.

Persebaya Surabaya sendiri datang ke laga ini dengan tekad kuat untuk bangkit dari tren negatif. Dua kekalahan beruntun sebelumnya menjadi alarm serius yang tak ingin kembali terulang.