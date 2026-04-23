Persib Bandung Punya Rekor Apik Jelang Hadapi Arema FC, Tidak Pernah Kalah dalam 8 Pertemuan

JawaPos.com - Persib Bandung memiliki modal penting jelang melawan Arema FC di pekan ke-29 Super League 2025/2026. Tim berjuluk Pangeran Biru itu belum pernah kalah dalam delapan pertemuan menghadapi Singo Edan -julukan Arema FC.

Persib Bandung akan menjamu Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jumat (24/4/2026) pukul 19.00 WIB. Laga ini cukup krusial bagi Pangeran Biru, setelah bermain imbang 2-2 melawan Dewa United di pekan ke-28 pada Senin (20/4) lalu.

Oleh karena itu, Persib Bandung wajib mengunci kemenangan saat menghadapi Arema FC. Meski berbekal hasil imbang melawan Dewa United, Pangeran Biru punya catatan ciamik melawan Singo Edan.

Persib Bandung tidak pernah kalah dalam delapan pertemuan melawan Arema FC. Pangeran Biru mendominasi, dengan catatan lima kemenangan dan tiga hasil imbang dalam delapan pertemuan dengan Singo Edan.

Pada pertemuan pertama musim ini, Persib Bandung berhasil menundukkan Arema FC dengan skor tipis 2-1. Kemenangan itu didapat pasukan Bojan Hodak ketika bertandang ke Stadion Kanjuruhan, Malang, pada 22 September 2025.

Persib Bandung terakhir kali merasakan kekalahan melawan Arema FC pada Liga 1 2021/2022. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, 28 November 2021, Pangeran Biru kalah tipis 0-1 lewat gol tunggal Dendi Santoso.

Catatan impresif itu tentu menjadi modal penting bagi Persib Bandung. Terlebih, armada Bojan Hodak akan memainkan laga di hadapan publiknya sendiri. Dukungan langsung dari Bobotoh juga akan membuat skuad Pangeran Biru semakin termotivasi untuk mengunci kemenangan di laga besok.

Kebetulan, Persib Bandung juga mengusung misi bangkit ke jalur kemenangan setelah bermain imbang lawan Dewa United. Kemenangan wajib didapat Pangeran Biru guna mempertegas posisinya di puncak klasemen sementara Super League 2025/2026.