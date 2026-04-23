Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 23 April 2026 | 19.27 WIB

Prediksi Starting Line Up Pemain Persebaya Surabaya Hadapi Malut United! Riyan Ardiansyah Siap Libas Mantan Klub

Prediksi Starting Line Up Pemain Persebaya Surabaya Hadapi Malut United: Riyan Ardiansyah berpotensi jadi pembeda saat Persebaya Surabaya menghadapi mantan klubnya, Malut United, di Stadion Kie Raha. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya membidik kebangkitan saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025/2026. Green Force tak ingin kembali terpeleset setelah dua kekalahan beruntun yang mengusik posisi mereka di klasemen.

Laga yang digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4/2026) malam menjadi momentum penting untuk membalikkan situasi. Target mencuri poin di kandang lawan pun dipasang tinggi demi mengembalikan kepercayaan diri tim.

Namun, jalan yang akan dilalui tidak mudah bagi Persebaya Surabaya. Tuan rumah datang dengan status sebagai tim papan atas yang konsisten menunjukkan performa impresif sepanjang musim ini.

Malut United juga memiliki komposisi pemain berpengalaman yang mampu menjadi pembeda di lapangan. Salah satu ancaman terbesar datang dari lini depan yang dihuni striker tajam sekaligus top skor Super League, David da Silva.

Ketajaman Malut United bukan sekadar reputasi, melainkan didukung data konkret di lapangan. Hingga pekan ke-28, mereka sudah mengoleksi 54 gol dan menjadi salah satu tim paling produktif di kompetisi musim ini.

Efektivitas serangan itu menjadi alarm bahaya bagi lini belakang Persebaya Surabaya yang harus tampil disiplin sepanjang laga.

Kesalahan kecil bisa berujung fatal saat menghadapi tim dengan naluri gol tinggi seperti Malut United.

Di tengah tekanan tersebut, muncul satu nama yang berpotensi menjadi pembeda bagi Green Force. Sosok itu adalah Riyan Ardiansyah, winger yang justru memiliki kedekatan emosional dengan Malut United.

Riyan Ardiansyah bukan pemain asing bagi tim tuan rumah. Ia pernah menjadi bagian dari Malut United sebelum akhirnya dipinjamkan dan kini membela Persebaya Surabaya di paruh musim ini.

Motivasi tambahan jelas dimiliki pemain berusia 30 tahun itu. Menghadapi mantan klub selalu menghadirkan dorongan ekstra untuk membuktikan kualitas dan memberikan dampak nyata di lapangan.

