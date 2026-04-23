Jadwal dan Link Live Streaming Malut United vs Persebaya Surabaya! Misi Mustahil Bernardo Tavares di Kie Raha

JawaPos.com — Laga Malut United vs Persebaya Surabaya di Stadion Kie Raha, Kamis malam (23/4/2026), bukan sekadar duel pekan ke-29 Super League 2025/2026. Pertandingan ini berubah menjadi pertarungan dua tim yang sama-sama terluka dan berusaha keluar dari tekanan berat.

Malut United dan Persebaya Surabaya akan saling berhadapan dalam kondisi yang jauh dari ideal. Kedua tim kompak berada dalam tren negatif, menjadikan duel ini penuh ketegangan sekaligus sarat kepentingan untuk bangkit.

Pertandingan Malut United vs Persebaya Surabaya dijadwalkan kick-off pukul 19.00 WIB. Laga ini akan disiarkan langsung melalui Indosiar serta dapat diakses lewat platform live streaming Vidio.

Malut United datang dengan beban berat setelah dua kekalahan beruntun dari Bali United dan Dewa United. Bahkan, secara keseluruhan, tim asuhan Hendri Susilo gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir.

Situasi sulit ini diakui langsung oleh Hendri Susilo yang melihat timnya belum kembali ke performa terbaik. Ia menilai banyak faktor yang memengaruhi menurunnya performa Malut United dalam beberapa laga terakhir.

"Malut United saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Artinya banyak faktor, cuma pada intinya kita tetap akan berjuang, bekerja keras untuk kembali ke trek yang sebenarnya, Malut United yang sebenarnya,” ujar Hendri Susilo.

Di sisi lain, Persebaya Surabaya juga menghadapi tekanan yang tidak kalah berat jelang lawatan ke Kie Raha. Green Force baru saja menelan dua kekalahan beruntun yang membuat posisi mereka mulai terancam di klasemen.

Tak hanya hasil, produktivitas gol Persebaya Surabaya juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pelatih Bernardo Tavares jelang laga penting ini.

“Mereka tim yang sangat efektif. Tidak butuh banyak peluang untuk mencetak gol, bahkan setengah peluang pun bisa mereka manfaatkan,” ujar Bernardo Tavares dalam sesi konferensi pers.