Andre Rizal Hanafi
Kamis, 23 April 2026 | 18.27 WIB

Preview Persita vs Bali United: Pertarungan Ketat Dua Tim Papan Tengah

Preview Persita vs Bali United di pekan ke-29 BRI Super League, duel ketat perebutan posisi papan tengah. (Istimewa) - Image

Preview Persita vs Bali United di pekan ke-29 BRI Super League, duel ketat perebutan posisi papan tengah. (Istimewa)

JawaPos.com - Tangerang bersiap menjalani laga penting saat menjamu Bali United pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan ini akan berlangsung di Banten International Stadium, Kamis (23/4) pukul 15.30 WIB.

Laga tersebut menjadi momentum penting bagi Pendekar Cisadane untuk kembali bangkit setelah melewati periode sulit dalam beberapa pekan terakhir.

Persita tercatat menelan tiga kekalahan beruntun yang membuat posisi mereka di klasemen mulai terancam.

Saat ini Persita menempati posisi kedelapan klasemen sementara dengan koleksi 41 poin. Sementara Bali United berada tepat di bawah mereka dengan 39 poin.

Selisih dua angka membuat pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat karena hasil akhir bisa memengaruhi posisi kedua tim di papan tengah klasemen.

Kabar baik datang untuk Persita jelang pertandingan ini. Bek tengah Aleksa Andrejic dipastikan sudah bisa kembali bermain setelah absen pada laga sebelumnya akibat akumulasi kartu kuning.

Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat lini belakang Persita yang belakangan cukup mudah kebobolan.

Namun Persita juga kehilangan Javlon Guseynov yang harus menjalani hukuman akumulasi kartu. Kondisi ini membuat pelatih Persita perlu mencari komposisi terbaik di sektor pertahanan agar mampu meredam agresivitas serangan Bali United.

