Prediksi Bali United vs Borneo FC, Ambisi Besar Kembali Menempel Persib Bandung

Borneo FC punya modal positif melawat ke Bali. Cek Link Live Streaming disini. (Dok. BFC)
JawaPos.com - Bali United FC menatap laga pekan ke-32 Super League 2025/2026 melawan Borneo FC Samarinda dengan motivasi besar untuk kembali ke jalur kemenangan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin (11/5) sore.
Laga yang menjadi momen penting bagi tim untuk memperbaiki posisi di papan klasemen. Saat ini tim berada di posisi kedelapan dengan perolehan 45 poin.
Namun, pelatih Bali United, Johnny Jansen, menyadari tim akan menghadapi lawan yang sedang berada dalam performa impresif. Namun, dia tetap optimistis karena Bali United juga memiliki ambisi besar di pengujung musim.
Baca Juga:Link Live Streaming Bali United vs Borneo FC: Kejutan, Fabio Lefundes Punya Modal Positif Tempel Persib Bandung
“Kita juga melakukan hal yang bagus ketika kita away main di sana. Dan, mudah-mudahan kita dapat hasil yang bagus,” kata pelatih asal Belanda itu.
Menurut Johnny Jansen, bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan penting bagi Bali United untuk menghadapi tekanan besar dari tim tamu yang sedang memburu gelar juara.
“Bermain di kandang itu mempunyai keuntungan buat tim sendiri. Tetapi kan kekuatan itu teruji nanti kalau Borneo FC akan bermain juga ngotot menjadi puncak klasemen," ujar Johnny Jansen.
"Tapi, kita di Bali United itu juga ngotot untuk bisa ke tingkat yang lebih bagus misalnya di peringkat empat nanti atau peringkat enam,” sambungnya.
Meski sempat kalah dari Madura United di pekan sebelumnya, Bali United tetap percaya diri. Karena performa tim sebenarnya mulai membaik dalam beberapa pertandingan terakhir.
“Memang dari pertandingan terakhir lawan Madura United adalah pertandingan tidak bagus buat kita. Tapi, di empat pertandingan sebelumnya, kita bermain bagus dari cara kita ingin bermain. Kita lebih percaya diri dari nyaman dengan bola,” pungkas mantan pelatih PEC Zwolle ini.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan