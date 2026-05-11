Prediksi Bali United vs Borneo FC, Ambisi Besar Kembali Menempel Persib Bandung

JawaPos.com - Bali United FC menatap laga pekan ke-32 Super League 2025/2026 melawan Borneo FC Samarinda dengan motivasi besar untuk kembali ke jalur kemenangan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin (11/5) sore.

Laga yang menjadi momen penting bagi tim untuk memperbaiki posisi di papan klasemen. Saat ini tim berada di posisi kedelapan dengan perolehan 45 poin.

Namun, pelatih Bali United, Johnny Jansen, menyadari tim akan menghadapi lawan yang sedang berada dalam performa impresif. Namun, dia tetap optimistis karena Bali United juga memiliki ambisi besar di pengujung musim.

“Kita juga melakukan hal yang bagus ketika kita away main di sana. Dan, mudah-mudahan kita dapat hasil yang bagus,” kata pelatih asal Belanda itu.

Menurut Johnny Jansen, bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan penting bagi Bali United untuk menghadapi tekanan besar dari tim tamu yang sedang memburu gelar juara.

“Bermain di kandang itu mempunyai keuntungan buat tim sendiri. Tetapi kan kekuatan itu teruji nanti kalau Borneo FC akan bermain juga ngotot menjadi puncak klasemen," ujar Johnny Jansen.

"Tapi, kita di Bali United itu juga ngotot untuk bisa ke tingkat yang lebih bagus misalnya di peringkat empat nanti atau peringkat enam,” sambungnya.

Meski sempat kalah dari Madura United di pekan sebelumnya, Bali United tetap percaya diri. Karena performa tim sebenarnya mulai membaik dalam beberapa pertandingan terakhir.