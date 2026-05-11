Hasil Super League 2025/2026: Dramatis! Borneo FC Samarinda Bungkam Bali United, Tempel Ketat Persib Bandung di Puncak Klasemen

Striker Borneo FC, Mariano Peralta (kanan) membawa timnya menang atas Bali United 3-2. (Instagram/@borneofc.id)
JawaPos.com - Borneo FC Samarinda memetik tiga poin usai membungkam Bali United dengan skor 3-2 di pekan ke-32 Super League 2025/2026. Laga tersebut berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin (11/5/2026) pukul 19.00 WIB.
Kemenangan yang cukup dramatis bagi Borneo FC Samarinda karena sempat tertinggal lebih dulu dari Bali United. Selain itu, kemenangan ini juga sangat penting karena mereka terus menempel Persib Bandung di puncak klasemen sementara dengan koleksi poin sama, yakni 75.
Borneo FC Samarinda mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Tim berjuluk Pesut Etam itu bahkan nyaris membuka keran golnya pada menit kelima, namun tandukan Christophe Nduwarugira masih melenceng tipis ke sisi kanan gawang Bali United.
Serdadu Tridatu - julukan Bali United - perlahan menemukan ritme permainannya. Bali United, yang sejak menit awal terus ditekan Borneo FC Samarinda, justru berhasil membuka keran golnya lebih dulu pada menit ke-21 lewat gol Teppei Yachida.
Borneo FC Samarinda mencoba untuk merespons gol tersebut. Akan tetapi, gelombang serangan yang dilancarkan tim asuhan Fabio Lefundes itu masih berujung buntu hingga laga memasuki menit ke-35.
Pertandingan berjalan begitu sengit dengan kedua kesebelasan saling jual beli serangan. Namun pada akhirnya tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir. Bali United untuk sementara unggul 1-0 atas Borneo FC Samarinda.
Borneo FC Samarinda langsung tancap gas selepas turun minum. Hasilnya, armada Fabio Lefundes itu berhasil mencetak gol penyeimbang di menit ke-49 lewat aksi Mariano Peralta usai memanfaatkan umpan dari Koldo Obieta.
Pada menit ke-74, Borneo FC Samarinda mendapat hadiah penalti setelah Bagas Adi melakukan handball. Mariano Peralta yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, sekaligus membawa timnya berbalik unggul menjadi 2-1 atas Bali United.
Hanya berselang dua menit, Bali United langsung mencetak gol penyama kedudukan lewat gol bunuh diri Caxambu usai gagal menghalau bola dari tandukan Kadek Agung. Borneo FC Samarinda langsung membalasnya dengan cepat pada menit ke-79 lewat tendangan Juan Villa.
