Persita vs Bali United: Carlos Pena Minta Lini Depan Pendekar Cisadane Lebih Efektif

Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena. (Istimewa)
JawaPos.com–Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena meminta para pemain meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir jelang menghadapi Bali United pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26. Laga tersebut akan berlangsung di Banten International Stadium, Kamis (23/4) pukul 15.30 WIB.
Persita datang ke pertandingan ini dengan catatan kurang memuaskan. Dalam tiga laga terakhir, tim berjuluk Pendekar Cisadane itu selalu kalah tipis 1-0 dari lawannya.
Kekalahan dari Persebaya Surabaya, Arema FC, dan Persik Kediri menunjukkan masih adanya masalah dalam penyelesaian peluang di lini depan. Meski begitu, Pena menilai performa lini belakang timnya sejauh ini masih cukup solid. Menurutnya, masalah utama yang perlu segera diperbaiki adalah kemampuan memanfaatkan peluang menjadi gol.
”Dalam hal gol, saya rasa pertahanan kami sangat solid sepanjang musim,” ujar Pena dikutip dari ileague.id.
Pelatih asal Spanyol itu percaya situasi sulit yang sedang dialami timnya hanya soal momentum. Dia mengingatkan bahwa sebelum jeda Ramadan, Persita sempat tampil produktif dengan mencetak delapan gol hanya dalam dua pertandingan.
Karena itu, Pena tetap optimistis para pemainnya bisa kembali menemukan ketajaman. Dia menyebut beberapa nama yang dinilai memiliki kemampuan mencetak gol dan berpotensi menjadi pembeda saat menghadapi Bali United.
”Hokky, Rayco, Alexa, Nur, Esal dan banyak pemain yang bisa mencetak gol. Jadi saya yakin mereka juga merasakan situasi ini dan ingin segera bangkit,” kata Carlos Pena.
Pertandingan melawan Bali United juga diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim hanya terpaut dua poin di klasemen sementara. Persita saat ini menempati posisi kedelapan dengan 41 poin, sedangkan Bali United berada tepat di bawahnya di peringkat ke-10 dengan koleksi 39 poin.
Kondisi tersebut membuat duel di Banten International Stadium menjadi penting bagi kedua tim untuk menjaga peluang finis di papan atas klasemen musim ini. Persita tentu berharap dukungan suporter di kandang bisa membantu mereka mengakhiri tren negatif sekaligus kembali ke jalur kemenangan.
