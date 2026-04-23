Usai Bungkam Malut United, Bali United Bidik Kemenangan Tandang atas Persita

JawaPos.com–Kepercayaan diri pemain Bali United FC sedang berada dalam kondisi terbaik jelang menghadapi Persita Tangerang pada lanjutan BRI Super League 2025/26. Laga yang digelar di Banten International Stadium, Kamis (23/4) sore, menjadi kesempatan bagi Serdadu Tridatu untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan meyakinkan di pekan sebelumnya.

Bek Bali United asal Brasil Joao Ferrari menegaskan, kemenangan telak atas Malut United FC memberikan dampak besar terhadap mental dan motivasi tim. Hasil tersebut dinilai mampu meningkatkan rasa percaya diri seluruh pemain dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di papan klasemen.

Menurut Ferrari, performa tim saat mengalahkan Malut United menjadi bukti bahwa Bali United mulai menemukan ritme permainan terbaiknya. Situasi itu membuat para pemain Bali United semakin optimistis menatap laga tandang melawan Persita.

”Kemenangan dan performa kami melawan Malut United sangat penting dalam memberikan kepercayaan diri dan membantu kami naik peringkat di klasemen,” ujar Ferrari dikutip dari ileague.id.

Pemain bertahan berusia 28 tahun itu menilai pertandingan melawan Persita tidak akan berjalan mudah. Bermain di kandang lawan menjadi tantangan tersendiri, apalagi Persita dikenal sebagai tim yang memiliki organisasi permainan cukup rapi.

Ferrari menyebut Pendekar Cisadane mempunyai kekuatan kolektif yang patut diwaspadai. Selain disiplin dalam menjaga lini pertahanan, Persita juga dianggap memiliki sejumlah pemain dengan kualitas individu yang mampu memberikan ancaman kapan saja.

”Persita selalu menjadi lawan yang tangguh. Mereka terorganisir di lapangan, kompak, dan juga memiliki kualitas individu. Ini akan menjadi pertandingan yang bagus,” kata Ferrari.

Di tengah persiapan menghadapi laga penting tersebut, performa pribadi Joao Ferrari juga tengah menjadi sorotan. Bek yang sebelumnya memperkuat PSIS Semarang itu tampil cukup konsisten sepanjang musim ini.