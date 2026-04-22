Statistik Mentereng Joao Ferrari di Bali United jadi Ancaman untuk Persita Tangerang

Performa pemain belakang Bali United FC, Joao Ferrari, mulai menjadi sorotan di kompetisi BRI Super League 2025/2026. (ileague)
JawaPos.com - Performa pemain belakang Bali United FC, Joao Ferrari, mulai menjadi sorotan di kompetisi BRI Super League 2025/2026. Bek asal Brasil itu tampil konsisten sepanjang musim dan menjadi salah satu pemain belakang paling produktif hingga pekan ke-28.
Tak hanya kuat dalam bertahan, Ferrari juga memberi kontribusi penting saat membantu serangan. Dari total 24 pertandingan yang sudah dijalani bersama Bali United musim ini, ia berhasil mencetak empat gol dan dua assist. Catatan tersebut menjadi angka yang cukup impresif untuk seorang pemain bertahan.
Kontribusi Ferrari perlahan membawa dampak positif bagi permainan Bali United. Selain tampil disiplin di lini belakang, ia juga beberapa kali menjadi pembeda dalam situasi bola mati dan transisi serangan.
Kemampuannya membaca permainan membuat Ferrari menjadi salah satu pemain yang cukup diandalkan oleh tim berjuluk Serdadu Tridatu tersebut.
Ferrari mengaku performa yang ia tunjukkan musim ini bukan datang secara instan. Menurutnya, konsistensi di lapangan merupakan hasil dari kerja keras yang dilakukan setiap hari selama latihan maupun pertandingan.
“Saya pikir ini adalah hasil dari kerja keras setiap hari. Tentu saya senang dengan momen ini, di mana saya bisa membantu tim,” ujar Ferrari dikutip dari ileague.id, Rabu (22/4).
Mantan pemain PSIS Semarang itu juga berharap bisa terus memberikan kontribusi maksimal untuk Bali United hingga kompetisi berakhir. Ia ingin membantu tim meraih lebih banyak poin agar posisi di klasemen bisa terus membaik pada sisa musim ini.
“Pastinya saya berharap dapat terus berkontribusi untuk Bali United agar mendapatkan lebih banyak poin hingga akhir musim,” lanjutnya.
Dalam waktu dekat, Ferrari kembali mendapat tantangan berat saat Bali United bertandang ke markas Persita Tangerang di Banten International Stadium pada Kamis (23/4). Laga tersebut diprediksi berjalan ketat karena kedua tim sama-sama bersaing di papan tengah klasemen sementara.
Saat ini Bali United berada di posisi kesembilan dengan koleksi 39 poin. Sementara Persita berada tepat di atas mereka di peringkat kedelapan dengan raihan 41 poin. Selisih dua angka membuat pertandingan nanti menjadi penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi klasemen.
