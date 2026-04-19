Usai Dua Kekalahan, Persita Bidik Poin Penuh di Markas Persik Kediri

JawaPos.com - Persita Tangerang datang ke Kediri dengan tekad kuat untuk bangkit setelah menelan dua kekalahan beruntun di kompetisi Super League 2025/2026.

Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu dijadwalkan menghadapi tuan rumah Persik Kediri pada pekan ke-28 di Stadion Brawijaya, Minggu (19/4) pukul 15.30 WIB.

Pelatih Persita, Carlos Pena, memastikan timnya sudah melakukan evaluasi menyeluruh setelah kekalahan tipis dari Persebaya Surabaya dan Arema FC, yang masing-masing berakhir dengan skor 1-0.

Menurutnya, pekan persiapan dimanfaatkan secara maksimal untuk memperbaiki sejumlah aspek permainan.

“Kami berlatih dengan keras selama sepekan untuk meningkatkan hal yang harus diperbaiki dari dua pertandingan terakhir,” ujar Pena dalam sesi jumpa pers dikutip dari ileague.id.

Ia juga menambahkan bahwa kondisi tim cukup ideal jelang laga penting ini. Persita sudah tiba lebih awal di Kediri sehingga memiliki waktu cukup untuk beradaptasi dan memulihkan kondisi fisik pemain.

“Kami datang sejak dua hari lalu dan punya waktu istirahat yang cukup. Hari ini kami juga sudah berlatih di Stadion Brawijaya dan siap menghadapi pertandingan besok,” lanjutnya.

Pertandingan ini juga akan mempertemukan dua pelatih asal Spanyol, yakni Carlos Pena dan Marcos Reina yang menangani Persik Kediri. Meski demikian, Pena menegaskan bahwa hasil pertandingan tidak ditentukan oleh adu taktik pelatih semata.