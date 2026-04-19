Jelang Lawan Persik, Carlos Pena Evaluasi Dua Laga Terakhir Persita

Pelatih Persita Carlos Pena (kedua kiri) saat timnya melawan Semen Padang FC pada BRI Super League di Stadion H Agus Salim Padang, Minggu (8/2). (Iggoy el Fitra/Antara)
JawaPos.com–Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena melakukan evaluasi dari dua laga terakhir timnya yang berakhir dengan kekalahan menjelang laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026. Persita akan melawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya pada Minggu (19/4) pukul 15.30 WIB.
Dalam dua laga terakhir, Persita takluk dari dua tim asal Jawa Timur, yaitu Persebaya Surabaya dan Arema FC, dengan masing-masing skor 0-1.
”Kami berlatih dengan keras selama sepekan untuk meningkatkan hal yang harus ditingkatkan dari dua pertandingan terakhir,” kata Carlos Pena dikutip dari laman resmi I.League seperti dilansir dari Antara, Minggu (19/4).
Dua tim tiba di laga ini dengan sama-sama mengincar kemenangan setelah keduanya sama-sama sedang dalam tren negatif. Jika Persita selalu kalah dalam dua laga terakhirnya, Persik sudah tak menang dalam tiga laga terakhir.
Tak hanya itu, hal menarik di laga ini adalah akan mempertemukan dua pelatih asal Spanyol. Pena akan menghadapi Marcos Reina yang merupakan pelatih Persik.
”Sepak bola adalah tentang para pemain, bukan pelatih. Tentu kami masing-masing memiliki gaya melatih yang berbeda,” ucap Pena, mantan pelatih Persija Jakarta itu.
”Marcos (Reina) akan memainkan gaya bermain dengan pemain yang ia miliki. Saya juga harus memaksimalkan kualitas pemain yang kita miliki," tambah dia.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama bek Tamirlan Kozubaev menyebutkan bahwa di laga nanti Pendekar Cisadane membutuhkan kemenangan usai kehilangan poin di dua laga terakhir.
”Setelah dua kekalahan beruntun kami datang ke sini untuk memperbaiki hasil. Dan ini akan menjadi laga penting bagi kami,” ujar bek asal Kirgistan tersebut.
