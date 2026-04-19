Andre Rizal Hanafi
19 April 2026, 15.39 WIB

Adrian Luna: Duel Persik vs Persita Adalah Final, Tiga Poin Harga Mati

Pemain Persik Kediri Adrian Luna. (Istimewa) - Image

Pemain Persik Kediri Adrian Luna. (Istimewa)

JawaPos.com - Motivasi tinggi tengah menyelimuti skuad Persik Kediri jelang laga krusial menghadapi Persita Tangerang pada pekan ke-28 Super League 2025/2026.

Pertandingan yang akan digelar di Stadion Brawijaya, Kediri, Minggu (19/4), dianggap sebagai laga hidup mati bagi tim berjuluk Macan Putih.

Gelandang serang andalan Persik, Adrian Luna, bahkan menyebut pertandingan ini layaknya partai final. Ia menegaskan bahwa seluruh pemain memiliki tekad yang sama untuk mengamankan tiga poin di kandang sendiri.

“Kita sudah sepakat lawan Persita adalah pertandingan final. Kita harus meraih tiga poin,” ujar Luna dengan tegas dikutip dari ileague.id.

Saat ini, Persik Kediri masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara dengan koleksi 30 poin.

Posisi tersebut membuat mereka belum sepenuhnya aman, sehingga kemenangan menjadi harga mati untuk memperbaiki peringkat. Sementara itu, Persita datang dengan kepercayaan diri tinggi karena berada di posisi ketujuh dengan 41 poin.

Luna juga menyoroti persiapan tim yang dinilai cukup matang. Ia menyebut jeda waktu yang lebih panjang dimanfaatkan dengan baik oleh tim untuk memaksimalkan strategi yang disiapkan oleh pelatih Marcos Reina.

“Kami punya waktu yang cukup panjang untuk persiapan. Jadi kami optimistis bisa tampil maksimal dan menjalankan game plan dari pelatih,” tambahnya.

Pertandingan ini juga memiliki makna tersendiri bagi Persik Kediri. Selain demi memperbaiki posisi di klasemen, laga ini menjadi ajang pembalasan setelah pada putaran pertama mereka harus menyerah dengan skor telak 0-3 di markas Persita. Kekalahan tersebut juga menjadi debut kurang manis bagi Marcos Reina bersama Persik.

Editor: Edi Yulianto
