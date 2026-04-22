Jadwal Super League Pekan 29 Hari Ini: PSIM Tantang Persija Jakarta, Persebaya Surabaya Hadapi Malut United!

JawaPos.com - Pekan 29 BRI Super League 2025/2026 akan bergulir mulai 22 April 2026 dengan sejumlah pertandingan seru bakal tersaji. Tiga tim papan atas Persib, Persija, dan Borneo FC memiliki jadwal yang menarik.

Persija Jakarta akan bertemu tuan rumah PSIM Jogja. Namun laga akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali karena pertandingan di Stadion Sultan Agung, Bantul, tidak mendapatkan izin.

Menghadapi Laskar Mataram, Macan Kemayoran bertekad meraih poin penuh untuk terus meramaikan persaingan juara bersama Persib dan Borneo FC. Sementara itu PSIM yang sedang dalam tren buruk, juga berambisi bangkit dan meraih poin maksimal meski tidak akan didukung langsung oleh suporternya sendiri di stadion.

Pemuncak klasemen, Persib Bandung akan menjamu Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Hanya bermain imbang 2-2 melawan Dewa United pada pekan 28, membuat Maung Bandung wajib meraih tiga poin untuk terus mempertahankan posisi puncak klasemen.

Di kubu tim tamu, Singo Edan sedang dalam performa apik setelah meraih dua kemenangan beruntun dengan yang terbaru menaklukkan Persis Solo 2-0 di Malang.

Pesaing juara lain, Borneo FC mendapatkan lawan mudah saat akan menjamu tim papan bawah, Semen Padang di Samarinda. Jika berhasil meraih tiga poin, sementara Persib gagal menang pada pekan ini, maka Pesut Etam akan mengambil alih posisi pertama klasemen.

Laga menarik lain juga akan digelar di Ternate saat Malut United menjamu Persebaya Surabaya. Penurunan performa kedua tim dalam beberapa laga terkini, wajib ditebus dengan kembali ke jalur kemenangan.

Rabu, 22 April 2026