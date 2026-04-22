Legenda Spanyol David Villa dan Raul Gonzalez Coaching Clinic Class of Stars di Jakarta

JawaPos.com–Offside Corp kembali menghadirkan legenda sepak bola dunia ke Indonesia. Setelah sukses membawa Patrice Evra pada November 2025, kali ini promotor event olahraga tersebut mendatangkan dua ikon asal Spanyol, David Villa serta Raul Gonzalez.

Keduanya akan hadir dalam rangkaian acara bertajuk Class of Stars dan Exclusive Dinner pada Mei 2026. Kehadiran dua legenda itu merupakan hasil kolaborasi antara Offside Corp dan Garuda Sports Management untuk menghadirkan pengalaman sepak bola kelas dunia bagi penggemar di Tanah Air.

Agenda Class of Stars akan digelar pada 19 Mei 2026 di Stadion PTIK. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 60 anak usia 8 hingga 12 tahun akan mengikuti coaching clinic langsung bersama David Villa dan Raul Gonzalez.

Tak hanya berlatih, peserta juga mendapat kesempatan berinteraksi melalui sesi tanda tangan dan foto bersama. Orang tua yang mendampingi diperbolehkan hadir tanpa biaya tambahan. Acara ini juga dibuka untuk para pecinta sepak bola, khususnya pendukung Real Madrid dan Barcelona.

Pada hari yang sama, Offside Corp juga menyiapkan agenda Exclusive Dinner di Four Seasons Hotel Jakarta. Sebanyak 100 penggemar akan mendapat kesempatan menikmati makan malam eksklusif bersama dua legenda tersebut dalam suasana intim selama sekitar tiga jam.

Selain makan malam, peserta juga akan mengikuti sesi foto, tanda tangan, dan mendapatkan merchandise eksklusif yang hanya tersedia dalam acara tersebut. CEO Offside Corp Gilbert Garlycia menyebut antusiasme publik Indonesia terhadap sepak bola dunia menjadi alasan utama pihaknya kembali menghadirkan bintang besar.

”Setelah kesuksesan menghadirkan Patrice Evra tahun lalu, kami semakin yakin bahwa Indonesia memiliki antusiasme yang luar biasa terhadap sepak bola dunia. Melalui kehadiran David Villa dan Raul Gonzalez, kami ingin terus menghadirkan pengalaman yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi bagi generasi muda,” ujar Gilbert Garlycia.

Menurut Gilbert, penguatan jaringan internasional juga menjadi langkah penting perusahaan. Offside Corp kini diperkuat Johan Martial sebagai commissioner. Sementara itu, Patrice Evra juga resmi bergabung sebagai investor.