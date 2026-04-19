Florentino Perez Siapkan Pertemuan Krusial dengan Alvaro Arbeloa, Masa Depan Real Madrid Dipertaruhkan

JawaPos.com–Situasi di Real Madrid lagi panas-panasnya. Setelah musim yang jauh dari kata ideal, kini semua perhatian tertuju pada satu agenda penting yaitu pertemuan antara Florentino Perez dan Alvaro Arbeloa.

Pertemuan ini bukan sekadar formalitas. Ini bisa jadi momen penentuan arah klub apakah tetap lanjut dengan Arbeloa atau mulai lembaran baru?

Real Madrid berada di ambang menutup musim tanpa trofi, kecuali ada keajaiban di La Liga. Buat klub sebesar mereka, ini jelas bukan standar yang bisa diterima begitu saja.

Karena itu, pertemuan antara presiden dan pelatih akan difokuskan pada evaluasi menyeluruh. Apa yang salah? Di mana letak kegagalan? Dan yang paling penting adalah apakah Arbeloa masih orang yang tepat untuk memimpin proyek ini?

Meski tekanan besar datang dari luar, manajemen klub kabarnya belum mengambil keputusan final soal masa depan sang pelatih.

Alvaro Arbeloa Masih Punya Dukungan Menariknya, Arbeloa ternyata belum kehilangan ruang di dalam tim. Dukungan dari ruang ganti disebut masih cukup kuat, faktor yang sering kali jadi penentu dalam situasi seperti ini.\

Melansir akun X El Chiringuito TV, jurnalis Josep Pedrerol menggambarkan situasi internal klub dengan cukup jelas.

”Arbeloa belum dipecat sebagai pelatih. Florentino akan berbicara dengan pelatih, dan mereka berdua akan menarik kesimpulan masing-masing. Klub tahu bahwa tim mendukung pelatih dan berharap dia tetap bertahan,” papar dia.