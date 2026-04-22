Kehilangan Rp 7,83 Miliar! 2 Pemain Kunci Persebaya Surabaya Absen Lawan Malut United di Gelora Kie Raha

Rachmat Irianto absen, Persebaya Surabaya hadapi ujian berat di markas Malut United. (Instagram @rachmatirianto)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya menghadapi situasi pelik jelang duel panas kontra Malut United di pekan 29 Super League 2025/2026. Bertandang ke Stadion Gelora Kie Raha, Green Force justru kehilangan dua pemain kunci yang nilainya ditaksir mencapai Rp 7,83 miliar.
Laga ini sejak awal diprediksi berlangsung sengit karena Malut United tampil cukup solid di kandang sendiri. Kini, kondisi makin berat setelah Persebaya Surabaya dipastikan tak bisa menurunkan kekuatan terbaiknya.
Absennya dua pemain utama menjadi pukulan telak bagi pelatih Bernardo Tavares. Ia harus memutar otak lebih keras untuk menjaga keseimbangan tim di tengah tekanan tuan rumah.
Gali Freitas
Nama pertama yang dipastikan absen adalah Gali Freitas yang memiliki harga pasaran Rp 3,48 miliar. Winger andalan di lini depan itu harus menepi akibat akumulasi kartu kuning yang sudah mencapai batas regulasi.
Gali Freitas sebelumnya menjadi tumpuan serangan Persebaya Surabaya dalam beberapa laga penting. Kecepatannya di sisi sayap dan agresivitasnya dalam duel satu lawan satu membuat perannya sulit tergantikan.
Catatan disiplin Gali Freitas musim ini memang cukup menjadi sorotan. Ia mengoleksi empat kartu kuning dari laga berbeda yang akhirnya berujung larangan tampil.
Berikut rincian kartu kuning yang diterima Gali Freitas sepanjang musim ini. Pekan 13 melawan Arema FC menit ke-56, pekan 21 kontra Bhayangkara FC menit ke-58.
Kemudian pekan 22 saat menghadapi Persijap Jepara di menit 90+1, serta pekan 28 kontra Madura United menit ke-27. Rangkaian pelanggaran itu membuatnya harus absen di laga krusial ini.
Situasi tersebut sesuai dengan regulasi resmi kompetisi dari I.League. Aturan itu tertuang jelas dalam Pasal 55 mengenai kartu kuning dan kartu merah.
