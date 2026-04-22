5 Pemain Kunci Malut United! Persebaya Surabaya Rawan Kalah, Kursi Pelatih Bernardo Tavares Makin Panas

Aksi bomber Malut United David da Silva jadi ancaman serius bagi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Kie Raha. (Dok. Malut United)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya akan bertandang ke markas Malut United di pekan 29 Super League 2025/2026. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, tapi juga ujian berat yang bisa menentukan arah nasib pelatih Bernardo Tavares.
Malut United tentu tak akan tinggal diam saat menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate. Tim tuan rumah justru datang dengan motivasi tinggi untuk memanfaatkan kondisi Green Force yang sedang limbung.
Sorotan utama tertuju pada lima pemain kunci Malut United yang berpotensi jadi mimpi buruk bagi Persebaya Surabaya. Performa individu mereka sepanjang musim menunjukkan kualitas yang tak bisa dianggap remeh.
Nama pertama adalah Ciro Alves yang menjadi motor permainan di lini tengah. Gelandang ini mencatat rating impresif 7,42 dan dikenal punya visi serta kreativitas tinggi dalam membangun serangan.
Pergerakan tanpa bola dan kemampuan membuka ruang membuatnya sulit dihentikan. Jika dibiarkan leluasa, Ciro Alves bisa jadi pembeda yang merusak keseimbangan permainan Persebaya Surabaya.
Selain itu, Yakob Sayuri juga patut diwaspadai sebagai gelandang enerjik dengan rating 7,30. Kecepatan dan agresivitasnya sering menjadi senjata utama Malut United dalam melakukan transisi cepat.
Yakob Sayuri kerap muncul dari lini kedua dan menciptakan peluang berbahaya. Pola permainan seperti ini bisa menjadi celah yang menyulitkan lini belakang Persebaya Surabaya.
Tyronne melengkapi kekuatan lini tengah Malut United dengan rating 7,29. Ia dikenal sebagai pemain yang mampu menjaga ritme sekaligus membantu pertahanan saat dibutuhkan.
Kombinasi Tyronne dengan dua gelandang lainnya membuat lini tengah Malut United sangat solid. Hal ini berpotensi membuat Persebaya Surabaya kesulitan mengembangkan permainan sejak awal.
Di sektor pertahanan, Igor Inocencio menjadi tembok kokoh dengan rating 7,29. Bek ini memiliki kemampuan duel udara dan pembacaan permainan yang sangat baik.
