Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 22 April 2026 | 14.32 WIB

Jadwal Malut United vs Persebaya Surabaya! Green Force Pincang, Misi Mustahil Bernardo Tavares di Kie Raha

Persebaya Surabaya menghadapi tekanan besar saat bertandang ke markas Malut United di Stadion Gelora Kie Raha. (Persebaya)

JawaPos.com — Laga Malut United vs Persebaya Surabaya menjadi sorotan utama pekan ke-29 Super League 2025/2026. Pertandingan ini bukan sekadar duel biasa, tapi juga ujian berat bagi Green Force yang datang dengan kondisi tidak ideal.

Nonton Malut United vs Persebaya Surabaya jelas jadi agenda wajib pecinta sepak bola nasional. Duel ini akan digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4/2026) pukul 19.00 WIB dalam atmosfer yang dipastikan panas.

Malut United sebagai tim promosi tampil cukup mengejutkan sepanjang musim ini. Bermain di hadapan publik sendiri, Laskar Kie Raha berambisi mengamankan poin penuh demi menjaga posisi di papan tengah klasemen.

Performa konsisten Malut United membuat mereka bukan lawan yang bisa diremehkan. Apalagi dukungan suporter di Kie Raha kerap menjadi energi tambahan yang sulit ditandingi tim tamu.

Di sisi lain, Persebaya Surabaya datang dengan tekanan besar untuk bangkit. Hasil kurang maksimal dalam beberapa laga terakhir membuat posisi mereka di klasemen mulai terancam.

Situasi makin rumit karena kondisi skuad Green Force tidak sepenuhnya fit. Cedera yang dialami sejumlah pemain membuat opsi strategi yang dimiliki pelatih menjadi terbatas.

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengakui kondisi timnya saat ini belum ideal. Ia masih harus menunggu perkembangan pemain yang sedang dalam tahap pemulihan.

“Kami berharap tim medis bisa membantu memulihkan beberapa pemain agar kami memiliki lebih banyak pilihan. Saat ini saya masih harus melihat siapa saja yang tersedia,” tandasnya.

Kondisi ini jelas menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih asal Portugal tersebut. Rotasi pemain kemungkinan akan dilakukan demi menjaga keseimbangan tim di tengah keterbatasan yang ada.

Meski pincang, Persebaya Surabaya tetap memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Kehadiran pemain asing yang berkualitas menjadi salah satu modal penting untuk mencuri poin di laga tandang ini.

