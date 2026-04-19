Dari Tertinggal Jadi Menang, Peran Vital Sho Yamamoto Antar Bhayangkara FC Raih 3 Poin

JawaPos.com - Pertandingan pekan lanjutan Super League 2025/2026, yang mempertemukan Bhayangkara Presisi Lampung FC kontra PSIM Yogyakarta, menyajikan cerita menarik di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Jumat (17/4).

Salah satu sorotan utama datang dari gelandang serang asal Jepang, Sho Yamamoto, yang akhirnya tampil penuh selama 90 menit.

Ini menjadi momen penting bagi Yamamoto, yang sebelumnya sempat mengalami kendala kebugaran. Dalam laga tersebut, ia menunjukkan kontribusi nyata di lini tengah dengan pergerakan aktif dan distribusi bola yang rapi, membantu timnya bangkit dari tekanan.

Bhayangkara FC harus lebih dulu tertinggal dari PSIM yang tampil percaya diri sejak awal laga. Tim berjuluk Laskar Mataram mampu memanfaatkan peluang dengan baik dan sempat membuat The Guardian berada dalam situasi sulit. Namun, respons cepat dari tim asuhan Paul Munster menjadi kunci perubahan jalannya pertandingan.

Memasuki babak kedua, Bhayangkara FC tampil lebih agresif. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan hasil lewat gol penyama kedudukan. Momentum itu terus dijaga hingga mereka berhasil mencetak gol kedua yang memastikan kemenangan tipis namun sangat penting.

Usai pertandingan, Sho Yamamoto mengakui bahwa laga tersebut tidak berjalan mudah. Ia menyebut PSIM sebagai lawan yang tangguh dan mampu memberikan tekanan sepanjang pertandingan.

“Ini pertandingan yang cukup sulit bagi kami. Kami sempat tertinggal lebih dulu, tapi kami terus berusaha dan akhirnya bisa membalikkan keadaan,” ujar Yamamoto dikutip dari ileague.id.

Meski tampil penuh selama 90 menit dan mendapat banyak pujian, pemain bernomor punggung 72 itu tidak ingin terlalu fokus pada pencapaian individu. Ia lebih memilih menyoroti kerja keras tim secara keseluruhan.