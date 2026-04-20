Salah Satunya Fadly Alberto! Simak Profil 3 Pemain Bhayangkara FC U-20 yang Lakukan Kekerasan di Laga Lawan Dewa United U-20

Fadly Alberto (kanan) jadi salah satu pemain Bhayangkara FC yang lakukan kekerasan kepada pemain Dewa United U-20. (Dok. Fadly Albero)
JawaPos.com - Ada tiga pemain Bhayangkara FC U-20 yang menjadi sorotan karena insiden kekerasan pada pertandingan Elite Pro Academy (EPA) U-20 melawan Dewa United U-20. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut dimainkan di Stadion Citarum, Semarang, Minggu (19/4).
Ketiga pemain itu adalah Fadly Alberto, Ahmad Catur, dan Aqilah Aljundi. Mereka menjadi pemain yang paling mendapatkan sorotan dalam insiden kekerasan Bhayangkara FC U-20 melawan Dewa United U-20.
Menurut laporan dari kanal instagram @smgfootball, Fadly Alberto sudah melakukan tendangan ke pemain Dewa United U-20, Mohamad Ridwan. Setelah itu, dirinya juga melakukan tendangan kepada Rakha Nurkholis.
Sementara itu, seperti yang dikutip dari Instagram @nusantara.ballers, Ahmad Catur melakukan serangan kepada salah satu pemain Dewa United U-20 yang sudah tidak berdaya. Lalu, Aqilah Aljundi menendang perut salah satu pemain Dewa United U-20.
Nah, berikut ini merupakan profil dari tiga pemain Bhayangkara FC U-20 yang melakukan kekerasan di laga melawan Dewa United U-20.
Pemain berusia 17 tahun ini menjadi salah satu wonderkid yang membawa Timnas Indonesia menuju ke Piala Dunia U-17 2025. Bahkan, Fadly Alberto mencetak gol di laga kemenangan melawan Honduras U-17.
Pemain kelahiran Timika, Papua, tersebut bermain di Bhayangkara FC U-16 sejak 2016. Melansir Transfermarkt, musim ini, Fadly bermain tajam di EPA U-20 dengan mencetak enam gol dan satu assist dalam 15 pertandingan.
Ahmad Catur merupakan salah satu penyerang masa depan. Hal tersebut terbukti dengan perolehan 18 golnya bersama Bhayangkara FC U-20 selama bermain sebanyak 28 pertandingan.
Pemain berusia 18 tahun tersebut bermain sebagai penyerang di Bhayangkara FC U-20. Dalam 17 pertandingan di EPA U-20, Aqilah Aljundi sudah mencetak tiga gol dan juga mengoleksi dua assist.
