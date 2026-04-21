Peluang Persib Bandung Bertahan di Puncak Klasemen, Berikut Analisisnya!

JawaPos.com - Langkah Persib Bandung di tangga juara tersandung Dewa United Banten FC usai bermain imbang 2-2 pada laga pekan ke-28 Super League 2025/2026, Senin (20/4).

Persib kebobolan dua kali di Banten International Stadium lewat gol Alex Martins (24’) dan Ricky Kambuaya (61’). Persib kemudian menyamakan kedudukan melalui Thom Haye (77’) dan Andrew Jung (86’).

Hasil imbang itu membuat Persib harus puas meraih tambahan satu angka, meski masih kokoh di puncak klasemen dengan 65 poin. Mereka unggul dua poin atas Borneo FC selaku runner-up sementara.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, menyoroti pertahanan timnya yang kebobolan konyol di dua babak. Semua pemain sempat berhenti bermain karena mengira bola telah keluar, satu crossing Alexis Messidoro bikin Alex Martins dalam kondisi bebas menyambut umpan.

“Pertandingannya menarik, banyak peluang, banyak gol, banyak kejadian menarik. Pertahanan kami membuat kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Gol pertama, kami berhenti bermain karena mengira bola keluar,” sesal Hodak.

Kartu merah Alex Martins menit 60-an membawa keuntungan, dari sana Persib meningkatkan intensitas serangan bermain setengah lapangan, dan menyamakan skor. Hodak menilai dari segi penyerangan timnya tidaklah buruk, meski seharusnya mampu menciptakan lebih banyak peluang.

“Secara penyerangan tidak buruk, tetapi sekali lagi saya pikir kami bangkit dari 0-2 menjadi 2-2. Kami juga seharusnya menciptakan lebih banyak peluang dan kami bisa saja mendapatkan tiga poin,” tutur Hodak.

Meski posisi Persib saat ini rawan tergeser, tapi Persib masih memiliki kans besar untuk mempertahankan posisi di puncak. Syaratnya tentu saja harus meraih hasil maksimal di sisa pertandingan.