Peluang Persib Bandung Bertahan di Puncak Klasemen, Berikut Analisisnya!

Dewa United akan mengahadapi Persib Bandung di Super League. (persib.id)
JawaPos.com - Langkah Persib Bandung di tangga juara tersandung Dewa United Banten FC usai bermain imbang 2-2 pada laga pekan ke-28 Super League 2025/2026, Senin (20/4).
Persib kebobolan dua kali di Banten International Stadium lewat gol Alex Martins (24’) dan Ricky Kambuaya (61’). Persib kemudian menyamakan kedudukan melalui Thom Haye (77’) dan Andrew Jung (86’).
Hasil imbang itu membuat Persib harus puas meraih tambahan satu angka, meski masih kokoh di puncak klasemen dengan 65 poin. Mereka unggul dua poin atas Borneo FC selaku runner-up sementara.
Pelatih Persib, Bojan Hodak, menyoroti pertahanan timnya yang kebobolan konyol di dua babak. Semua pemain sempat berhenti bermain karena mengira bola telah keluar, satu crossing Alexis Messidoro bikin Alex Martins dalam kondisi bebas menyambut umpan.
“Pertandingannya menarik, banyak peluang, banyak gol, banyak kejadian menarik. Pertahanan kami membuat kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Gol pertama, kami berhenti bermain karena mengira bola keluar,” sesal Hodak.
Kartu merah Alex Martins menit 60-an membawa keuntungan, dari sana Persib meningkatkan intensitas serangan bermain setengah lapangan, dan menyamakan skor. Hodak menilai dari segi penyerangan timnya tidaklah buruk, meski seharusnya mampu menciptakan lebih banyak peluang.
Baca Juga:Jan Olde Riekerink Sebut Dewa United Kehilangan Dua Poin Lawan Persib karena Alasan Berikut Ini
“Secara penyerangan tidak buruk, tetapi sekali lagi saya pikir kami bangkit dari 0-2 menjadi 2-2. Kami juga seharusnya menciptakan lebih banyak peluang dan kami bisa saja mendapatkan tiga poin,” tutur Hodak.
Meski posisi Persib saat ini rawan tergeser, tapi Persib masih memiliki kans besar untuk mempertahankan posisi di puncak. Syaratnya tentu saja harus meraih hasil maksimal di sisa pertandingan.
Seluruh kontestan Super League telah menjalani 28 pertandingan sejauh ini, dan mereka masih menyisakan enam pertandingan ke depan.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian