Persija Jakarta Bawa Modal Dua Kemenangan, Siap Tantang PSIM di Bali

Pesepak bola Persija Jakarta Witan Sulaeman (kanan) berusaha melewati hadangan pesepak bola PSIM Yogyakarta Gulam Fatkur Rahman (kiri) dalam pertandingan lanjutan Super League 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (28/11/2025). ANTARA/Rivan Awal Lingga
JawaPos.com - Persija Jakarta menatap laga pekan ke-29 Super League 2025/2026 melawan PSIM Yogyakarta dengan kepercayaan diri tinggi.
Pertandingan yang akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (22/4) pukul 15.30 WIB itu dinilai menjadi momentum penting untuk menjaga tren positif tim.
Pelatih Persija, Mauricio Souza, menyambut baik keputusan penggunaan stadion tersebut sebagai venue pertandingan.
Menurutnya, kualitas lapangan menjadi faktor krusial, terutama bagi dua tim yang sama-sama mengusung gaya permainan menyerang dan mengandalkan penguasaan bola.
Ia menilai kondisi lapangan di Stadion Kapten I Wayan Dipta cukup ideal untuk mendukung permainan cepat dan aliran bola yang rapi. Hal ini dinilai akan memberikan keuntungan bagi kedua tim untuk menampilkan performa terbaik.
“Hal yang paling penting adalah kualitas lapangan. Di sana sangat bagus, dan itu mendukung permainan kami maupun lawan,” ujar Mauricio dikutip dari ileague.id.
Pelatih asal Brasil itu juga mengaku cukup tertarik dengan karakter permainan PSIM Yogyakarta.
Ia melihat calon lawannya memiliki pendekatan taktik yang jelas, agresif saat menguasai bola, dan terorganisir dalam membangun serangan.
Menurutnya, kesamaan gaya bermain antara Persija dan PSIM berpotensi menghadirkan pertandingan yang terbuka dan menarik. Namun, ia tetap menegaskan bahwa timnya harus tampil fokus dan disiplin untuk mengamankan hasil maksimal.
