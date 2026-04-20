Fabio Calonego Tegaskan Target Persija Jakarta di Enam Laga Terakhir

Fabio Calonego saat melepaskan tendangan jarak jauh yang menjadi senjata andalan Persija Jakarta. (Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta berhasil mengamankan tiga poin penting usai menundukkan PSBS Biak dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan Super League 2025/26 di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (18/4).
Kemenangan tersebut menjadi modal berharga bagi Macan Kemayoran dalam menjaga posisi di papan atas klasemen.
Gelandang Persija, Fabio Calonego, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya. Ia menilai pertandingan berjalan tidak mudah karena PSBS memberikan perlawanan sengit sepanjang laga, meski saat ini berada di posisi terbawah klasemen.
“Pertandingan melawan PSBS tidak mudah, terlepas dari posisi mereka. Tapi kami datang dengan cara bermain khas Persija,” ujar Calonego dikutip dari ileague.id.
Gol cepat yang dicetak di awal pertandingan menjadi penentu kemenangan Persija. Meski begitu, Calonego mengakui timnya sebenarnya memiliki peluang untuk menambah keunggulan. Namun, ia tetap menekankan bahwa hasil akhir adalah hal yang paling penting.
“Kami bersyukur bisa mencetak gol di awal dan mempertahankannya sampai akhir. Memang disayangkan tidak bisa menambah gol, tapi yang penting kami mendapatkan tiga poin,” tambah pemain asal Brasil tersebut.
Penampilan solid Calonego di laga ini membuatnya terpilih sebagai “Player of The Match”.
Kontribusinya di lini tengah dinilai krusial dalam menjaga keseimbangan permainan sekaligus membantu tim mempertahankan keunggulan.
Saat ditanya soal peluang Persija untuk terus naik di klasemen, Calonego memilih tetap realistis. Ia menegaskan bahwa fokus utama tim saat ini adalah menjalani setiap pertandingan dengan maksimal, terutama dalam enam laga tersisa musim ini.
