Alasan Mauricio Souza Senang Persija Jakarta bakal Hadapi PSIM Yogyakarta di Gianyar

JawaPos.com - Persija Jakarta menatap laga kontra PSIM Yogyakarta pada pekan ke-29 Super League 2025/2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (22/4), pukul 15.30 WIB. Macan Kemayoran fokus dan tekad yang tak tergoyahkan.

Pelatih Persija, Mauricio Souza, menyikapinya dengan sudut pandang positif.

Menurutnya, di mana pun PSIM menjamu Persija, hal terpenting adalah kualitas lapangan. Karena itu, penunjukan Stadion Kapten I Wayan Dipta sebagai venue pengganti membuatnya lega, mengingat kualitas lapangan di sana yang relatif sangat baik.

“Hal yang paling baik dari situasi ini adalah kualitas lapangan di sana sangat baik. Ada dua tim yang sama-sama gemar menguasai bola dan bermain ofensif,” ujar Mauricio.

Ia menambahkan, gaya bermain seperti itu sangat membutuhkan kondisi lapangan yang bagus agar aliran bola dapat berjalan dengan baik.

“Saya sangat menyukai gaya bermain lawan yang akan kami hadapi nanti. Permainan mereka sangat tertata dan agresif saat menguasai bola. Tim kami juga memiliki karakter yang sama. Karena itu, saya senang pertandingan ini digelar di lapangan dengan kondisi yang sangat baik,” tuturnya.