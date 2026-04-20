Live Streaming Dewa United vs Persib Bandung: Susunan Pemain hingga Adu Tajam Alex Martins dan Andrew Jung

JawaPos.com - Dewa United akan menyambut Persib Bandung pada pekan ke-28 Super League 2025/2026. Keduanya bakal berjibaku di Banten International Stadium, Senin (20/4) malam ini.

Di atas kertas, Persib memiliki segalanya untuk memenangi laga. Mereka punya barisan pemain mumpuni, meski tak akan diperkuat Patricio Matricardi akibat hukuman kartu merah.

Walau begitu, Bojan Hodak selaku pelatih Maung Bandung sepertinya tak terlalu khawatir dengan absennya Matricardi. Barisan pertahanan Persib diyakini masih tetap solid dengan keberadaan Federico Barba dan Julio Cesar.

Hodak justru semringah karena timnya bakal diperkuat Andrew Jung yang telah pulih dari cedera. Kehadiran striker asal Prancis itu tentu saja menjadi angin segar Persib jelang laga tersebut.

Betapa tidak, Jung adalah bomber tersubur Persib sejauh ini. Dirinya telah menghasilkan 10 gol, dan diprediksi bisa menambah pundi golnya di pertandingan ini.

Namun, ketajaman Jung akan diuji dengan barisan pertahanan Dewa United, apalagi di kubu Banten Warriors terdapat sosok Nick Kuipers, sosok yang pernah membela Maung Bandung sebelumnya.

Selain itu, kebolehan Jung bakal dibandingkan dengan striker tajam milik Dewa United, yakni Alex Martins. Striker asal Brasil ini telah menghasilkan 14 gol hingga pekan ke-17.

Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekering, tak ingin berspekulasi menghadapi Persib, apalagi timnya tak akan dihadiri suporter militan Dewa United di laga nanti.