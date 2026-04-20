Prediksi Dewa United vs Persib Bandung, Komentar Marc Klok Bikin Panas

JawaPos.com – Pelatih Dewa United Banten FC, Jan Olde Riekerink, memberikan tanggapannya terkait keputusan pekan ke-28 Super League 2025/2026 melawan Persib Bandung yang harus digelar tanpa kehadiran penonton di stadion. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Banten International Stadium, Kota Serang, Senin (20/4) malam.

Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Riekerink menganalogikan pesepak bola sebagai aktor yang membutuhkan kehadiran penonton untuk memberikan performa terbaik. Menurutnya, atmosfer stadion dan tekanan dari suporter justru menjadi motivasi tambahan bagi para pemain di lapangan.

"Kita ini seperti aktor. Aktor itu sukanya main di atas panggung, sukanya ada tekanan, dan sukanya ada penonton," ujar Riekerink pada konferensi pers jelang laga.

Meski sangat menyayangkan situasi tersebut, pelatih asal Belanda ini menegaskan bahwa timnya harus menerima keputusan yang telah ditetapkan. Ia memahami bahwa pasti ada alasan khusus di balik keputusan tersebut, meski sebenarnya ia lebih menyukai pertandingan dengan stadion yang penuh dan penuh tekanan.

Riekerink juga menambahkan kehadiran suporter sangat membantu timnya pada laga-laga sebelumnya. Namun, absennya pendukung di tribun tidak akan mengurangi fokus anak asuhnya untuk memberikan hiburan melalui permainan yang berkualitas.

"Tugas kami adalah menghibur. Saya berharap penonton tetap bisa menikmati pertandingan dari rumah melalui atensi yang ada, karena kami akan tetap berupaya menciptakan peluang dan mencetak gol," tambahnya.

Dewa United sendiri sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan hasil positif di paruh kedua musim ini, termasuk kemenangan atas tim-tim papan atas seperti Borneo FC.

Sementara pemain belakang Dewa United Banten FC, Brian Fatari, memberikan sudut pandangnya terkait peluang timnya menghadapi Persib.