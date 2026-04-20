Jadwal Dewa United vs Persib di Super League Malam Ini, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Maung Bandung Incar 3 Poin

JawaPos.com–Pertandingan penutup pekan 28 BRI Super League akan menghadirkan duel seru antara Dewa United menghadapi Persib Bandung, Senin (20/4) di Stadion Internasional Banten. Kedua tim memiliki misi berbeda di laga pada malam hari ini.

Sang tamu, Persib Bandung wajib meraih poin penuh untuk terus menjauh dari kejaran Borneo FC di posisi dua yang memiliki selisih satu poin dan Persija di urutan tiga dengan jarak enam poin. Meski kekalahan atau hasil seri melawan Dewa United tetap membuat Maung Bandung di puncak klasemen, namun rasa aman untuk terus berada di singgasana teratas akan berkurang.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengatakan bahwa Dewa United merupakan tim yang bagus, namun mengaku tak tahu mengapa mereka kini tidak bersaing di papan atas.

”Mengenai Dewa United, mereka adalah tim yang bagus, mereka tim yang sangat bagus, satu-satunya hal adalah kenapa mereka ada di urutan 8, saya tidak tahu,” kata Hodak, dikutip dari laman resmi I.League.

Maung Bandung tengah dalam performa apik dengan catatkan tiga kemenangan dengan dua laga berturut-turut tanpa menelan kekalahan dari lima laga terbaru. Tren positif tersebut tentu bertekad untuk diteruskan oleh Thom Haye dan kawan-kawan.

Sementara itu Dewa United juga sedang dalam situasi positif dengan dua kemenangan diraih dalam dua laga terakhir. Bahkan yang terbaru, mereka menang di kandang tim kuat, Malut United dengan skor 2-1.

”Secara keseluruhan dalam permainan, saya menilai tim tampil sangat disiplin. Sekali lagi, terlihat ada kebahagiaan dalam permainan mereka, dan mereka bermain sangat baik sebagai satu kesatuan. Saya sangat bangga dengan tim ini,” kata pelatih Dewa United Jan Olde.

Menghadapi sang juara bertahan yang sedang dalam tren sangat positif setelah tak terkalahkan dalam 14 laga terakhir, pelatih asal Belanda mengaku bukan perkara mudah.