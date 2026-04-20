Jadwal Dewa United vs Persib di Super League Malam Ini, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Maung Bandung Incar 3 Poin

JawaPos.com–Pertandingan penutup pekan 28 BRI Super League akan menghadirkan duel seru antara Dewa United menghadapi Persib Bandung, Senin (20/4) di Stadion Internasional Banten. Kedua tim memiliki misi berbeda di laga pada malam hari ini.
Sang tamu, Persib Bandung wajib meraih poin penuh untuk terus menjauh dari kejaran Borneo FC di posisi dua yang memiliki selisih satu poin dan Persija di urutan tiga dengan jarak enam poin. Meski kekalahan atau hasil seri melawan Dewa United tetap membuat Maung Bandung di puncak klasemen, namun rasa aman untuk terus berada di singgasana teratas akan berkurang.
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengatakan bahwa Dewa United merupakan tim yang bagus, namun mengaku tak tahu mengapa mereka kini tidak bersaing di papan atas.
Baca Juga:Gary Neville Soroti Keterlambatan Gabriel saat Arsenal Kebobolan Gol Cepat dari Manchester City
”Mengenai Dewa United, mereka adalah tim yang bagus, mereka tim yang sangat bagus, satu-satunya hal adalah kenapa mereka ada di urutan 8, saya tidak tahu,” kata Hodak, dikutip dari laman resmi I.League.
Maung Bandung tengah dalam performa apik dengan catatkan tiga kemenangan dengan dua laga berturut-turut tanpa menelan kekalahan dari lima laga terbaru. Tren positif tersebut tentu bertekad untuk diteruskan oleh Thom Haye dan kawan-kawan.
Sementara itu Dewa United juga sedang dalam situasi positif dengan dua kemenangan diraih dalam dua laga terakhir. Bahkan yang terbaru, mereka menang di kandang tim kuat, Malut United dengan skor 2-1.
”Secara keseluruhan dalam permainan, saya menilai tim tampil sangat disiplin. Sekali lagi, terlihat ada kebahagiaan dalam permainan mereka, dan mereka bermain sangat baik sebagai satu kesatuan. Saya sangat bangga dengan tim ini,” kata pelatih Dewa United Jan Olde.
Menghadapi sang juara bertahan yang sedang dalam tren sangat positif setelah tak terkalahkan dalam 14 laga terakhir, pelatih asal Belanda mengaku bukan perkara mudah.
”Kami akui menghadapi Persib Bandung di kandang itu bukan hal yang mudah. Ini menjadi tantangan besar bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan tim,” sambung Jan Olde.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik