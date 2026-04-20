Laga Rasa Final! Persib Bandung Siap Tancap Gas di Kandang Dewa United, Marc Klok Targetkan Poin Penuh demi Puncak Klasemen

JawaPos.com–Ambisi besar dibawa Persib Bandung saat melakoni laga tandang melawan Dewa United di Stadion Internasional Banten, Senin (20/4) pukul 19.00 WIB. Gelandang andalan, Marc Klok, menegaskan timnya siap tampil habis-habisan demi mengamankan kemenangan penting.

Marc Klok menyebut seluruh pemain memiliki satu tujuan yang sama, yakni membawa pulang tiga poin demi menjaga posisi di puncak klasemen. Motivasi tim bukan hanya soal kepentingan internal, tetapi juga bentuk tanggung jawab kepada para pendukung setia.

”Kami tahu posisi kami saat ini. Setiap laga sangat menentukan, jadi kami anggap semuanya seperti final. Kami datang ke Banten untuk menang, untuk tim, dan juga untuk Bobotoh,” ungkap Marc Klok.

Meski optimistis, pemain bernomor punggung 23 itu tetap mewaspadai kekuatan lawan. Dia menilai Dewa United sebagai tim yang terus berkembang dan bisa memberikan perlawanan sengit.

Karena itu, Klok meminta rekan-rekannya tetap fokus pada permainan sendiri dan menjaga kepercayaan diri sepanjang pertandingan.

Senada dengan Klok, pelatih Bojan Hodak memastikan timnya berada dalam kondisi siap tempur. Persiapan selama sepekan terakhir disebut berjalan lancar, dengan mayoritas pemain dalam kondisi fit.

”Semuanya berjalan baik. Kami punya waktu cukup untuk persiapan, dan hampir semua pemain siap dimainkan. Hanya satu yang absen karena kartu merah,” jelas Bojan Hodak.

Dia juga menyoroti atmosfer positif di dalam tim yang dinilai menjadi modal penting jelang laga krusial ini. Mentalitas pemain sedang berada dalam kondisi terbaik untuk menghadapi tekanan di sisa musim.