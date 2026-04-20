Prediksi Skor Dewa United vs Persib 20 April 2026: Momentum Tuan Rumah Diuji

JawaPos.com–Pertandingan antara Dewa United melawan Persib Bandung pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026 diprediksi berlangsung menarik. Laga di Banten International Stadium pada Senin (20/4) malam ini menjadi momen penting bagi kedua tim dengan target yang berbeda namun sama-sama krusial.

Dewa United datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat dua kemenangan beruntun. Mereka sukses mengatasi Malut United dengan skor 2-1, lalu menundukkan PSIM Jogjakarta 1-0.

Hasil tersebut menunjukkan peningkatan performa yang cukup signifikan, terutama dalam hal konsistensi permainan dan efektivitas lini depan. Selain menjaga tren positif, Dewa United juga memiliki motivasi tambahan. Mereka ingin membalas kekalahan tipis dari Persib pada pertemuan sebelumnya.

Saat itu, Dewa United harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 0-1. Faktor ini diyakini bisa menjadi pemicu semangat bagi skuad asuhan Jan Olde Riekerink untuk tampil lebih agresif sejak awal pertandingan.

Kondisi tim tuan rumah juga relatif ideal. Sejumlah pemain kunci dalam keadaan fit dan siap diturunkan. Kehadiran pemain seperti Alex Martins dan Egy Maulana Vikri di lini depan memberikan variasi serangan yang cukup berbahaya.

Alex Martins yang mulai kembali tajam menjadi salah satu tumpuan utama dalam membongkar pertahanan Persib.

Di sisi lain, Persib Bandung datang sebagai pemuncak klasemen yang membawa ambisi besar untuk terus menjaga jarak dari para pesaingnya. Tim asuhan Bojan Hodak tidak ingin terpeleset di fase krusial menjelang akhir musim.

Apalagi, dua rival terdekat mereka telah meraih kemenangan di pekan ini, sehingga tekanan untuk menang semakin besar. Meski tidak diperkuat salah satu bek andalannya, Persib tetap memiliki kedalaman skuad yang mumpuni.