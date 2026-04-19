Imran Nahumarury Siapkan Taktik Khusus! Semen Padang Bidik Kemenangan di Kandang

Pelatih Semen Padang FC Imran Nahumarury memompa semangat pemain jelang duel krusial melawan Persib Bandung. (Semen Padang)
JawaPos.com - Semen Padang FC menghadapi laga krusial saat menjamu Persijap Jepara pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26.
Pertandingan yang akan digelar di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Senin (20/4) pukul 15.30 WIB ini menjadi momentum penting bagi Kabau Sirah untuk menjaga asa bertahan di kasta tertinggi.
Tim tuan rumah datang dengan motivasi tinggi. Selain bermain di hadapan publik sendiri, Semen Padang juga punya modal positif dari pertemuan pertama musim ini.
Saat itu, mereka sukses mencuri kemenangan 2-1 di markas Persijap lewat gol Pedro Matos dan Armando Oropa.
Namun, situasi saat ini jauh berbeda. Semen Padang masih terjebak di zona degradasi, tepatnya di peringkat ke-17 dengan koleksi 20 poin.
Sementara itu, Persijap berada satu tingkat di atas dengan 25 poin. Jarak yang tidak terlalu jauh membuat laga ini dipastikan berlangsung ketat dan penuh tekanan.
Pelatih Semen Padang, Imran Nahumarury, menegaskan bahwa timnya tidak punya pilihan lain selain meraih kemenangan.
Bermain di kandang sendiri harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendongkrak posisi di klasemen.
“Main di kandang tentu berbeda. Tidak ada pilihan, kami harus berjuang sampai akhir. Kami yakin masih ada peluang dan itu harus diperjuangkan,” ujar Imran dalam konferensi pers jelang laga dikutip dari ileague.id.
