Andre Rizal Hanafi
20 April 2026, 06.25 WIB

Imran Nahumarury Siapkan Taktik Khusus! Semen Padang Bidik Kemenangan di Kandang

Pelatih Semen Padang FC Imran Nahumarury memompa semangat pemain jelang duel krusial melawan Persib Bandung. (Semen Padang)

JawaPos.com - Semen Padang FC menghadapi laga krusial saat menjamu Persijap Jepara pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. 

Pertandingan yang akan digelar di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Senin (20/4) pukul 15.30 WIB ini menjadi momentum penting bagi Kabau Sirah untuk menjaga asa bertahan di kasta tertinggi.

Tim tuan rumah datang dengan motivasi tinggi. Selain bermain di hadapan publik sendiri, Semen Padang juga punya modal positif dari pertemuan pertama musim ini. 

Saat itu, mereka sukses mencuri kemenangan 2-1 di markas Persijap lewat gol Pedro Matos dan Armando Oropa.

Namun, situasi saat ini jauh berbeda. Semen Padang masih terjebak di zona degradasi, tepatnya di peringkat ke-17 dengan koleksi 20 poin. 

Sementara itu, Persijap berada satu tingkat di atas dengan 25 poin. Jarak yang tidak terlalu jauh membuat laga ini dipastikan berlangsung ketat dan penuh tekanan.

Pelatih Semen Padang, Imran Nahumarury, menegaskan bahwa timnya tidak punya pilihan lain selain meraih kemenangan. 

Bermain di kandang sendiri harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendongkrak posisi di klasemen.

“Main di kandang tentu berbeda. Tidak ada pilihan, kami harus berjuang sampai akhir. Kami yakin masih ada peluang dan itu harus diperjuangkan,” ujar Imran dalam konferensi pers jelang laga dikutip dari ileague.id.

Artikel Terkait
Laga Penentuan Zona Degradasi, Semen Padang Siap Habis-habisan - Image
Sepak Bola Indonesia

Laga Penentuan Zona Degradasi, Semen Padang Siap Habis-habisan

17 April 2026, 21.35 WIB

Dibuang Persebaya Surabaya! Dejan Tumbas Bangkit Jadi Penyelamat Persis Solo dari Jurang Degradasi - Image
Sepak Bola Indonesia

Dibuang Persebaya Surabaya! Dejan Tumbas Bangkit Jadi Penyelamat Persis Solo dari Jurang Degradasi

13 April 2026, 19.17 WIB

Imran Nahumarury Soroti Penyelesaian Akhir Usai Semen Padang Kalah dari Persis Solo - Image
Sepak Bola Indonesia

Imran Nahumarury Soroti Penyelesaian Akhir Usai Semen Padang Kalah dari Persis Solo

13 April 2026, 15.39 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

3

Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!

4

Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK

5

Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

6

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

7

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

8

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

9

15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa

10

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

