Saya Tetap Bangga! Imran Nahumarury Pasang Badan Usai Semen Padang Digunduli Persebaya Surabaya 7 Gol Tanpa Balas

Pelatih Semen Padang FC Imran Nahumarury tetap memberikan apresiasi kepada pemainnya usai kalah telak 0-7 dari Persebaya Surabaya di Stadion Haji Agus Salim, Padang. (Semen Padang)
JawaPos.com — Semen Padang FC kembali menelan hasil pahit setelah dihajar Persebaya Surabaya dengan skor telak 0-7 pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/5/2026). Kekalahan terbesar musim ini semakin mempertegas keterpurukan Kabau Sirah yang sudah dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan.
Green Force tampil ganas sejak menit awal dan tanpa ampun menghukum lini belakang Semen Padang yang tampil rapuh sepanjang pertandingan.
Meski dipermalukan di depan publik sendiri, pelatih Semen Padang FC Imran Nahumarury tetap memberikan apresiasi kepada para pemainnya.
Persebaya Surabaya tampil sangat dominan sejak babak pertama dengan permainan agresif dan efektif dalam memanfaatkan peluang.
Tim asal Surabaya itu sukses mencetak tujuh gol dari berbagai situasi, mulai skema serangan terbuka hingga penalti.
Gol pertama dicetak Francisco Rivera pada menit ke-16 sebelum Catur Pamungkas menggandakan keunggulan lima menit berselang.
Setelah unggul dua gol di babak pertama, Green Force semakin sulit dibendung usai turun minum.
Bruno Moreira memperbesar skor menjadi 3-0 pada menit ke-50 sebelum Mihailo Perovic ikut mencatatkan namanya di papan skor menit ke-63.
Bruno Paraiba kemudian menjadi mimpi buruk Semen Padang FC setelah mencetak hattrick lewat gol penalti menit ke-68, gol menit ke-74, dan penutup pada masa injury time menit ke-90+3.
Kemenangan besar ini menjadi salah satu skor terbesar yang tercipta di Super League 2025/2026. Sebelumnya, hasil identik 7-0 juga terjadi saat PSBS Biak dihancurkan Malut United FC pada pekan ke-30.
