Saya Tetap Bangga! Imran Nahumarury Pasang Badan Usai Semen Padang Digunduli Persebaya Surabaya 7 Gol Tanpa Balas

JawaPos.com — Semen Padang FC kembali menelan hasil pahit setelah dihajar Persebaya Surabaya dengan skor telak 0-7 pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/5/2026). Kekalahan terbesar musim ini semakin mempertegas keterpurukan Kabau Sirah yang sudah dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan.

Green Force tampil ganas sejak menit awal dan tanpa ampun menghukum lini belakang Semen Padang yang tampil rapuh sepanjang pertandingan.

Meski dipermalukan di depan publik sendiri, pelatih Semen Padang FC Imran Nahumarury tetap memberikan apresiasi kepada para pemainnya.

Mengapa Persebaya Surabaya Bisa Menang Telak? Persebaya Surabaya tampil sangat dominan sejak babak pertama dengan permainan agresif dan efektif dalam memanfaatkan peluang.

Tim asal Surabaya itu sukses mencetak tujuh gol dari berbagai situasi, mulai skema serangan terbuka hingga penalti.

Gol pertama dicetak Francisco Rivera pada menit ke-16 sebelum Catur Pamungkas menggandakan keunggulan lima menit berselang.

Setelah unggul dua gol di babak pertama, Green Force semakin sulit dibendung usai turun minum.

Bruno Moreira memperbesar skor menjadi 3-0 pada menit ke-50 sebelum Mihailo Perovic ikut mencatatkan namanya di papan skor menit ke-63.

Bruno Paraiba kemudian menjadi mimpi buruk Semen Padang FC setelah mencetak hattrick lewat gol penalti menit ke-68, gol menit ke-74, dan penutup pada masa injury time menit ke-90+3.