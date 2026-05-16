Persebaya Surabaya Catat 2 Rekor Baru Sejak Promosi 2018, Bantai Tuan Rumah Semen Padang 7-0

JawaPos.com –Persebaya Surabaya mencatatkan rekor baru di Stadion H. Agus Salim, kemarin (15/5) sore. Green Force menang tujuh gol tanpa balas atas tuan rumah Semen Padang FC. Hasil tersebut menjadi kemenangan terbesar Persebaya sejak promosi ke kasta tertinggi pada 2018.

Selain itu, kemenangan tersebut menjadi yang pertama bagi Green Force di Padang. Sejak 2019, Persebaya sudah dua kali menjalani laga tandang ke Padang dan selalu meraih hasil imbang.

“Kami patut bersyukur atas hasil ini karena berhasil menang di Padang. Ini terjadi karena kami terus bermain agresif dan bekerja keras. Kami juga mampu menjaga clean sheet pada laga ini,” kata gelandang Persebaya, Toni Firmansyah, dalam sesi konferensi pers usai pertandingan.

Hasil ini membuat Persebaya belum kebobolan dalam lima laga terakhir. Meski demikian, pelatih Bernard Tavares masih belum puas. Dia menyoroti performa anak asuhnya pada babak pertama.

“Kami memang menang besar. Namun, ini bukan laga yang mudah. Buktinya, kami hanya mampu mencetak dua gol pada babak pertama. Saya kurang menyukai performa kami pada babak pertama,” katanya dalam sesi konferensi pers usai pertandingan.

Pada babak pertama, Persebaya unggul dua gol melalui Francisco Rivera pada menit ke-15 dan Arief Catur pada menit ke-18.

“Pada babak kedua, kami tampil lebih baik. Kami mencetak gol demi gol,” tambahnya.

Lima gol tambahan pada babak kedua dicetak oleh tiga pemain berbeda. Yakni hat-trick Bruno Paraiba pada menit ke-67, 73, dan 90+2. Dua gol lainnya dicetak oleh Bruno Moreira pada menit ke-49 serta Mihailo Perovic pada menit ke-62.

Tavares berharap anak asuhnya bisa menunjukkan performa apik seperti pada babak kedua saat menghadapi Persik Kediri pada 23 Mei mendatang.