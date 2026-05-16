Main Tangguh di Lini Tengah, Toni Firmansyah Beberkan Kekurangan Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Toni Firmansyah turut membantu Persebaya Surabaya saat melumat Semen Padang di Super League pekan ke-33. Laga yang berakhir dengan skor telak 7-0 tersebut dimainkan di Stadion H. Agus Salim, Jumat (15/5).

Meski menang dengan skor yang besar, Toni Firmansyah menganggap laga melawan Semen Padang berjalan sulit. Namun, Persebaya bermain lebih agresif yang membuat mereka memenangkan pertandingan.

"Pertama-tama tentu kami bersyukur bisa meraih kemenangan di Padang. Pertandingan sebenarnya cukup sulit, tetapi kami bekerja keras sejak menit awal dan bermain agresif hingga bisa unggul,” kata Toni Firmansyah saat konferensi pers yang dikutip laman resmi Persebaya, Sabtu (16/5).

Selain bermain agresif, Toni juga menyebut Persebaya menjaga fokus selama pertandingan. Hasilnya, Green Force meraih clean sheet untuk kelima kalinya secara beruntun.

“Ini berkat kerja keras semua pemain, pelatih, dan staf. Kami tetap fokus sepanjang pertandingan dan bisa menjaga clean sheet,” ujar Toni.

Setelah mengakhiri laga tandang musim ini dengan kemenangan, Persebaya bertekad untuk mengalahkan Persik Kediri di Gelora Bung Tomo pada 23 Mei nanti. Untuk laga tersebut, Toni ingin timnya memperbaiki beberapa kesalahan.

"Kami harus tetap rendah hati dan bekerja keras lagi untuk pertandingan selanjutnya, terutama saat bermain di kandang nanti melawan Persik Kediri. Kami masih punya beberapa catatan evaluasi, seperti salah passing dan kontrol bola. Itu yang harus kami perbaiki untuk pertandingan berikutnya," pungkas gelandang 20 tahun tersebut.

Statistik Permainan Toni Firmansyah Sebagai gelandang yang bertugas menjaga kedalaman, Toni bekerja dengan baik. Secara statistik yang paling menonjol adalah sisi bertahannya.