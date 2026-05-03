Anto Van Java Lepas 15 Persen Saham PSIS ke Keluarga Fariz Julinar, Ini Alasan Lengkapnya

JawaPos.com–Kabar mengenai berpindahnya kepemilikan 15 persen saham PSIS Semarang milik Junianto atau yang akrab dikenal sebagai Anto Van Java menjadi perhatian publik sepak bola nasional. Khususnya suporter Mahesa Jenar.

Informasi tersebut pertama kali mencuat setelah suami CEO PSIS Semarang Fariz Julinar Maurisal mengunggah kabar terkait perpindahan saham itu melalui akun Instagram pribadi @farizjulinarmaurisal. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa saham milik Anto Van Java kini telah berpindah ke pihak keluarga Datu Nova.

Tak lama setelah kabar itu beredar, Anto Van Java akhirnya memberikan penjelasan melalui akun Instagram pribadi @anto_van_java. Dia mengungkap alasan di balik keputusan melepas saham yang selama ini dimilikinya di PSIS Semarang.

Anto mengaku keputusan tersebut diambil setelah mendengar pemaparan langsung Fariz Julinar Maurisal dan Datu Nova beberapa waktu lalu. Dia merasa yakin PSIS berada di tangan yang tepat untuk melanjutkan perkembangan klub ke depan.

”Setelah mendengar pemaparan dan penyampaian dari Mas Fariz Julinar Maurisal dan Mbak Datu Nova beberapa minggu yang lalu saya mantap dan yakin PSIS di tempat yang tepat,” tulis Anto Van Java.

Menurut dia, sepak bola modern membutuhkan dukungan finansial yang kuat dari berbagai lini bisnis agar klub bisa berkembang secara profesional dan berkelanjutan. Dia menilai sosok Fariz dan Datu Nova memiliki kecintaan besar terhadap sepak bola.

”Klub bola di era sekarang harus di-support lini bisnis lain. Beliau pengusaha muda yang militan cinta sepak bola,” lanjut Anto Van Java.

Selain itu, Anto juga mengungkapkan bahwa anak-anaknya saat ini belum siap untuk terlibat dalam pengelolaan klub sepak bola. Sebab, masih fokus mempelajari dunia bisnis.