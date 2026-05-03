Felipe Ryan Targetkan Kemenangan atas Persela, Sebut Musim Ini Penuh Kenangan Bersama Kendal Tornado FC

JawaPos.com–Gelandang asing Kendal Tornado Felipe Ryan merasakan perasaan campur aduk menjelang laga terakhir fase grup Pegadaian Championship 2025/2026. Pemain asal Brasil itu mengaku senang sekaligus sedih karena musim panjang bersama skuad Laskar Badai Pantura segera berakhir.

Kendal Tornado dijadwalkan menghadapi Persela Lamongan pada laga pamungkas yang berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo, Minggu (3/5) sore. Pertandingan tersebut menjadi momen terakhir bagi para pemain untuk menutup musim dengan hasil positif.

Felipe mengatakan kebersamaan yang terjalin selama hampir 10 bulan membuat dirinya memiliki ikatan emosional yang kuat dengan tim. Dia merasa diterima dengan baik sejak pertama datang dan menikmati suasana kekeluargaan yang dibangun di dalam skuad.

”Saya senang tapi sedih juga. Karena selama 10 bulan kami bersama, bekerja bersama setiap hari. Saya senang bermain di sini bersama Kendal,” ujar Felipe, Sabtu (2/5).

Menurut dia, kekompakan tim menjadi salah satu faktor penting yang membuat perjalanan musim ini terasa spesial. Dia menilai seluruh elemen tim, mulai dari pemain hingga staf pelatih, memiliki hubungan yang baik satu sama lain.

”Di tim ini semua orang baik. Saya bangga dan merasakan kekeluargaan yang sangat kuat,” lanjut pemain bernama lengkap Felipe Ryan Alves Silva tersebut.

Meski kompetisi segera berakhir, Felipe menegaskan semangat tim belum surut. Dia ingin Kendal Tornado menutup musim dengan kemenangan saat menghadapi Persela Lamongan.

Pemain berusia 27 tahun itu menyebut seluruh pemain memiliki motivasi yang sama untuk memberikan hasil terbaik di pertandingan terakhir. Dia juga mengapresiasi kerja keras tim sepanjang musim yang dinilainya terus menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.