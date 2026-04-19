Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
20 April 2026, 04.19 WIB

Rekor Persib Bandung Terancam? Dewa United Siap Tampil Lepas di Kandang

Selebrasi pemain Persib Bandung usai mencetak gol kemenangan dramatis ke gawang Bali United di Stadion GBLA. (Liga1) - Image

Selebrasi pemain Persib Bandung usai mencetak gol kemenangan dramatis ke gawang Bali United di Stadion GBLA. (Liga1)

JawaPos.com - Stadion Internasional Banten akan menjadi panggung duel menarik saat Dewa United Banten FC menjamu Persib Bandung dalam lanjutan pekan ke-28 BRI Super League 2025/26, Senin (20/4) malam.

Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena mempertemukan dua tim dengan pendekatan permainan yang berbeda.

Persib Bandung datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asal Jawa Barat tersebut masih nyaman di puncak klasemen dan belum tersentuh kekalahan dalam 14 pertandingan terakhir. Catatan itu menjadi bukti konsistensi mereka sepanjang musim ini.

Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, mengakui kualitas lawan yang akan dihadapi. Ia menilai Persib memiliki karakter permainan yang efektif, terutama dalam memanfaatkan bola-bola panjang dan kekuatan fisik pemainnya.
Menurutnya, Persib tidak terlalu bergantung pada permainan di lini tengah.

Sebaliknya, mereka lebih cepat mengalirkan bola ke depan dan mengandalkan kemampuan individu serta duel fisik untuk menciptakan peluang.

Di sisi lain, Dewa United tetap mempertahankan identitas mereka sebagai tim yang mengutamakan permainan kolektif. Aliran bola melalui lini tengah menjadi ciri khas yang terus dijaga hingga saat ini.

Riekerink dikutip dari ileague.id menyebut laga ini sebagai ujian menarik bagi timnya. Perbedaan gaya bermain dinilai bisa menghadirkan pertandingan yang terbuka dan enak ditonton.

Performa Dewa United sendiri sedang dalam tren positif. Setelah sempat mengalami kesulitan di awal musim, mereka kini perlahan menunjukkan peningkatan.

Perubahan komposisi pemain di paruh musim menjadi salah satu faktor penting kebangkitan tim berjuluk Banten Warrior tersebut.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Persib Bandung Gacor Tak Terkalahkan, Brian Fatari Ajak Dewa United Tetap Percaya Diri - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Gacor Tak Terkalahkan, Brian Fatari Ajak Dewa United Tetap Percaya Diri

20 April 2026, 04.20 WIB

Tak Gentar Hadapi Persib Bandung! Damion Lowe: Kami Siap Ambil Tiga Poin! - Image
Sepak Bola Indonesia

Tak Gentar Hadapi Persib Bandung! Damion Lowe: Kami Siap Ambil Tiga Poin!

20 April 2026, 04.19 WIB

Persib Bandung Tak Mau Gagal, Marc Klok Siap Habis-habisan Hadapi Dewa United - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Tak Mau Gagal, Marc Klok Siap Habis-habisan Hadapi Dewa United

20 April 2026, 00.22 WIB

Terpopuler

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno - Image
1

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

2

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

3

9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan

4

Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!

5

Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK

6

Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

7

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

8

7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore