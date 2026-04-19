Rekor Persib Bandung Terancam? Dewa United Siap Tampil Lepas di Kandang

Selebrasi pemain Persib Bandung usai mencetak gol kemenangan dramatis ke gawang Bali United di Stadion GBLA. (Liga1)
JawaPos.com - Stadion Internasional Banten akan menjadi panggung duel menarik saat Dewa United Banten FC menjamu Persib Bandung dalam lanjutan pekan ke-28 BRI Super League 2025/26, Senin (20/4) malam.
Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena mempertemukan dua tim dengan pendekatan permainan yang berbeda.
Persib Bandung datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asal Jawa Barat tersebut masih nyaman di puncak klasemen dan belum tersentuh kekalahan dalam 14 pertandingan terakhir. Catatan itu menjadi bukti konsistensi mereka sepanjang musim ini.
Baca Juga:Dilarang Kalah! Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Vietnam U-17 di Piala AFF U-17 2026
Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, mengakui kualitas lawan yang akan dihadapi. Ia menilai Persib memiliki karakter permainan yang efektif, terutama dalam memanfaatkan bola-bola panjang dan kekuatan fisik pemainnya.
Menurutnya, Persib tidak terlalu bergantung pada permainan di lini tengah.
Sebaliknya, mereka lebih cepat mengalirkan bola ke depan dan mengandalkan kemampuan individu serta duel fisik untuk menciptakan peluang.
Di sisi lain, Dewa United tetap mempertahankan identitas mereka sebagai tim yang mengutamakan permainan kolektif. Aliran bola melalui lini tengah menjadi ciri khas yang terus dijaga hingga saat ini.
Baca Juga:Peluang Tipis Garuda Muda ke Semifinal Piala AFF U-17 2026: Menang Saja Belum Tentu Lolos!
Riekerink dikutip dari ileague.id menyebut laga ini sebagai ujian menarik bagi timnya. Perbedaan gaya bermain dinilai bisa menghadirkan pertandingan yang terbuka dan enak ditonton.
Performa Dewa United sendiri sedang dalam tren positif. Setelah sempat mengalami kesulitan di awal musim, mereka kini perlahan menunjukkan peningkatan.
Perubahan komposisi pemain di paruh musim menjadi salah satu faktor penting kebangkitan tim berjuluk Banten Warrior tersebut.
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT