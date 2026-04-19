Rekor Persib Bandung Terancam? Dewa United Siap Tampil Lepas di Kandang

JawaPos.com - Stadion Internasional Banten akan menjadi panggung duel menarik saat Dewa United Banten FC menjamu Persib Bandung dalam lanjutan pekan ke-28 BRI Super League 2025/26, Senin (20/4) malam.

Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena mempertemukan dua tim dengan pendekatan permainan yang berbeda.

Persib Bandung datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asal Jawa Barat tersebut masih nyaman di puncak klasemen dan belum tersentuh kekalahan dalam 14 pertandingan terakhir. Catatan itu menjadi bukti konsistensi mereka sepanjang musim ini.

Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, mengakui kualitas lawan yang akan dihadapi. Ia menilai Persib memiliki karakter permainan yang efektif, terutama dalam memanfaatkan bola-bola panjang dan kekuatan fisik pemainnya.

Menurutnya, Persib tidak terlalu bergantung pada permainan di lini tengah.

Sebaliknya, mereka lebih cepat mengalirkan bola ke depan dan mengandalkan kemampuan individu serta duel fisik untuk menciptakan peluang.

Di sisi lain, Dewa United tetap mempertahankan identitas mereka sebagai tim yang mengutamakan permainan kolektif. Aliran bola melalui lini tengah menjadi ciri khas yang terus dijaga hingga saat ini.

Riekerink dikutip dari ileague.id menyebut laga ini sebagai ujian menarik bagi timnya. Perbedaan gaya bermain dinilai bisa menghadirkan pertandingan yang terbuka dan enak ditonton.

Performa Dewa United sendiri sedang dalam tren positif. Setelah sempat mengalami kesulitan di awal musim, mereka kini perlahan menunjukkan peningkatan.