Tak Ingin Terlena, Rayhan Hannan Fokus Bawa Persija Menang Lawan PSBS Biak

Gelandang Persija Jakarta Rayhan Hannan. (Istimewa)
JawaPos.com–Gelandang muda Persija Jakarta Rayhan Hannan memastikan dirinya dalam kondisi siap tempur jelang laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. Persija dijadwalkan menghadapi PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Kamis (16/4) malam WIB.
Kepercayaan diri Hannan tengah berada di level tinggi setelah timnya meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Persebaya Surabaya pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut menjadi bekal penting bagi Macan Kemayoran untuk menjaga tren positif di sisa musim.
Menurut Hannan, persiapan tim dalam sepekan terakhir berjalan dengan baik. Dia menilai seluruh pemain menunjukkan komitmen tinggi selama latihan, sehingga optimistis bisa menampilkan performa maksimal saat pertandingan.
Baca Juga: Seleknas KKI 2026 Digelar di Jakarta, Oesman Sapta Soroti Pentingnya Sportivitas dan Integritas Wasit
”Persiapan kami sejauh ini cukup bagus. Kami fokus dan siap memberikan yang terbaik di pertandingan nanti,” ujar Hannan dikutip dari ileague.id.
Meski demikian, pemain berusia muda itu menegaskan bahwa Persija tidak ingin terlena dengan hasil positif sebelumnya. Termasuk catatan pertemuan di putaran pertama yang juga dimenangkan dengan selisih tiga gol.
Hannan menyebut setiap laga memiliki tantangan berbeda, sehingga tim harus tetap waspada. Dia menilai PSBS Biak berpotensi memberikan perlawanan sengit, terlebih bermain dengan motivasi tinggi.
”Setiap pertandingan itu berbeda. Kami tidak bisa menganggap remeh lawan dan harus tetap fokus sepanjang laga,” tambah Rayhan Hannan.
Secara pribadi, performa Hannan juga tengah menanjak. Dia dipercaya tampil sebagai starter dalam dua laga terakhir saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC dan Persebaya.
Kesempatan tersebut menjadi bukti kepercayaan dari tim pelatih yang coba dijawabnya dengan kerja keras di lapangan. Pemain yang dikenal memiliki mobilitas tinggi itu mengaku ingin terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi tim.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Terenak di Jogja: Daging Empuk di Lidah, Bumbu Meresap Sempurna
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT