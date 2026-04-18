Tak Ingin Terlena, Rayhan Hannan Fokus Bawa Persija Menang Lawan PSBS Biak

JawaPos.com–Gelandang muda Persija Jakarta Rayhan Hannan memastikan dirinya dalam kondisi siap tempur jelang laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. Persija dijadwalkan menghadapi PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Kamis (16/4) malam WIB.

Kepercayaan diri Hannan tengah berada di level tinggi setelah timnya meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Persebaya Surabaya pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut menjadi bekal penting bagi Macan Kemayoran untuk menjaga tren positif di sisa musim.

Menurut Hannan, persiapan tim dalam sepekan terakhir berjalan dengan baik. Dia menilai seluruh pemain menunjukkan komitmen tinggi selama latihan, sehingga optimistis bisa menampilkan performa maksimal saat pertandingan.

”Persiapan kami sejauh ini cukup bagus. Kami fokus dan siap memberikan yang terbaik di pertandingan nanti,” ujar Hannan dikutip dari ileague.id.

Meski demikian, pemain berusia muda itu menegaskan bahwa Persija tidak ingin terlena dengan hasil positif sebelumnya. Termasuk catatan pertemuan di putaran pertama yang juga dimenangkan dengan selisih tiga gol.

Hannan menyebut setiap laga memiliki tantangan berbeda, sehingga tim harus tetap waspada. Dia menilai PSBS Biak berpotensi memberikan perlawanan sengit, terlebih bermain dengan motivasi tinggi.

”Setiap pertandingan itu berbeda. Kami tidak bisa menganggap remeh lawan dan harus tetap fokus sepanjang laga,” tambah Rayhan Hannan.

Secara pribadi, performa Hannan juga tengah menanjak. Dia dipercaya tampil sebagai starter dalam dua laga terakhir saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC dan Persebaya.