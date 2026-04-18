Andre Rizal Hanafi
19 April 2026, 01.20 WIB

Preview PSBS vs Persija: Tuan Rumah Terluka, Macan Kemayoran Tak Mau Terpeleset

Skuad Persija Jakarta. (persija)

JawaPos.com–Persija Jakarta akan menghadapi tantangan serius saat bertandang ke markas PSBS Biak dalam lanjutan pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (18/4) pukul 19.00 WIB.

Tim berjuluk Macan Kemayoran datang dengan modal positif usai meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Persebaya Surabaya pada pekan sebelumnya. Hasil tersebut menjadi dorongan moral penting bagi skuad asuhan Mauricio Souza untuk menjaga konsistensi di fase krusial kompetisi.

Tak hanya itu, Persija juga memiliki catatan manis saat menghadapi PSBS di putaran pertama. Kala itu, mereka menang telak tiga gol tanpa balas, dengan Emaxwell Souza menjadi bintang lewat torehan hattrick.

Meski demikian, Mauricio Souza menegaskan timnya tidak boleh lengah. Dia meminta para pemain tetap fokus penuh sepanjang pertandingan jika ingin kembali meraih hasil maksimal.

”Kami harus selalu fokus sepanjang waktu. Setiap pertandingan adalah final bagi kami. Yang terpenting, kami harus mampu menjaga level permainan selama 90 menit penuh,” ujar Mauricio dalam konferensi pers jelang laga dikutip dari ileague.id.

Namun, Persija tidak datang dengan kekuatan terbaik. Beberapa pemain dipastikan absen, seperti Shayne Pattynama yang masih dalam masa pemulihan, Mauro Ziljstra yang belum pulih dari cedera, serta Witan Sulaeman yang mengalami masalah pada jari kakinya.

Di sisi lain, PSBS Biak tengah berada dalam periode sulit setelah menelan lima kekalahan beruntun. Kondisi tersebut membuat mereka terjebak di posisi yang kurang ideal di klasemen sementara.

Meski lawan sedang dalam tren negatif, Mauricio menilai PSBS tetap memiliki potensi yang tidak bisa diremehkan. Dia bahkan menyebut tim tuan rumah punya kualitas individu yang mampu merepotkan.

”Saya mengenal PSBS dengan cukup baik. Mereka punya banyak pemain berkualitas. Walaupun hasil terakhir tidak bagus, mereka tetap tim yang berbahaya,” kata Mauricio Souza.

